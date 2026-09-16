Candidatos en riesgo recibirán protección policial para las elecciones 2027

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La protección de los candidatos a las elecciones seccionales y la custodia del sufragio quedaron estructuradas de forma oficial este 15 de septiembre de 2026. A 75 días de la jornada de votación prevista para el 29 de noviembre de 2026, las instituciones del Estado activaron el plan de seguridad para las elecciones 2027 con la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Electoral en las 24 delegaciones provinciales, mecanismo integrado por seis ejes multidisciplinarios que abarcan orden público, riesgos, salud, educación, sectores estratégicos y justicia.

Esquema de seguridad para las elecciones 2027 y sus candidatos

Un contingente de 2 000 uniformados de la Policía Nacional estará disponible para conformar cápsulas de custodia para los aspirantes que enfrenten amenazas de grupos de delincuencia organizada.

MÁS DE 57 000 POLICÍAS GARANTIZARÁN LA SEGURIDAD EN LAS ELECCIONES 2027



La #PolicíaEcuador articula sus capacidades Preventivas, Investigativas y de Inteligencia para garantizar la seguridad durante todas las fases del proceso electoral.



Con un despliegue aproximado de 57.000… pic.twitter.com/aX5yZ6VoJS — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 15, 2026

Para activar el protocolo, los postulantes deben formalizar su pedido ante la autoridad electoral, entidad que lo remite a la cartera de Interior y al mando policial para elaborar un informe técnico de nivel de riesgo.

Debido a que las instituciones no cuentan con una partida presupuestaria específica para este rubro, los costos logísticos y de traslado serán cubiertos por los propios beneficiarios de la protección.

Despliegue operativo de uniformados en recintos

El operativo territorial para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) contará con 34 768 miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57 000 servidores policiales.

El personal del orden articulará tareas preventivas, de investigación e inteligencia en los recintos electorales de todo el país, respaldado por la vigilancia tecnológica del sistema ECU-911 mediante cámaras en delegaciones y puntos de concentración ciudadana.

Inspecciones técnicas y traslado de actas

El dispositivo de control contempla, también chequeos especializados de unidades antinarcóticos y antiexplosivos sobre los paquetes electorales y los kits técnicos para el voto en el exterior.

Adicionalmente, los agentes policiales tendrán a su cargo la recolección de los sobres amarillos con las actas de escrutinio levantadas por las juntas receptoras para trasladarlos hacia los Centros de Digitalización de Actas (CDA), además de custodiar bodegas, centros de procesamiento y proteger a las misiones de observación electoral.

Presupuesto del convenio y registro de candidaturas

Para financiar las actividades operativas de la Policía Nacional, un convenio suscrito con el organismo electoral fijó una partida de 6 553 027 dólares.

Por su parte, el informe del CNE registra, hasta el momento, 21 130 candidaturas calificadas formalmente sobre un total de 53 500 solicitudes presentadas por las agrupaciones políticas: 699 para alcaldías, 91 binomios para prefecturas y viceprefecturas, 2 814 para concejalías urbanas, 924 para concejalías urbanas por circunscripción, 2 078 para concejalías rurales y 14 524 para juntas parroquiales.

El listado final de aspirantes que constarán en las papeletas quedará definido el 9 de noviembre para designar a 5 742 autoridades para el período 2027-2031.

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