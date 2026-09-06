¿Cómo consultar si es miembro de mesa para las elecciones seccionales?

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Los ciudadanos podrán verificar si fueron designados como miembros de una Junta Receptora del Voto para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027. La consulta está en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral seleccionó el miércoles 2 de septiembre a 288 949 personas. De ellas, 285.509 están empadronadas en Ecuador y 3 440 en el exterior.

Los miembros de mesa, denominados oficialmente Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), tendrán a su cargo la recepción de los sufragios y el escrutinio durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre de 2026.

Pasos para consultar si fue designado miembro de mesa

La verificación puede realizarse mediante la plataforma habilitada por el CNE. Estos son los pasos:

Ingresar al portal Consulta del Registro Electoral del CNE. Escribir el número de cédula. Colocar la fecha de nacimiento en formato día, mes y año. Completar la verificación de seguridad que aparece en la página. Presionar el botón “Consultar”.

El sistema mostrará los datos electorales del ciudadano y le indicará si fue seleccionado como miembro de una Junta Receptora del Voto.

¡A través de sorteos públicos, designamos a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto para las #Elecciones2027 y #ElecciónCPCCS2027! 🗳️🇪🇨



✅ Un total de 288.949 ciudadanos en territorio nacional y el exterior, serán los encargados de receptar los votos, realizar el… pic.twitter.com/iegFbV56OX — cnegobec (@cnegobec) September 3, 2026

También se puede acceder desde la página principal del CNE y seleccionar la opción destinada a la consulta del registro electoral. La institución identifica como canales oficiales su portal web y la aplicación móvil CNE App.

¿Quiénes fueron seleccionados por el CNE?

El sorteo se realizó simultáneamente en las 24 Juntas Provinciales Electorales y en la Junta Especial del Exterior, con la presencia de notarios públicos.

Para la selección, el CNE estableció este orden de prioridad:

Estudiantes de educación superior.

Empleados privados o servidores públicos con título profesional.

Empleados privados o servidores públicos bachilleres.

Estudiantes de bachillerato.

Ciudadanos residentes en sectores rurales.

Personas que forman parte del Registro Electoral.

Alrededor del 80% de los seleccionados son estudiantes universitarios. El resto corresponde a bachilleres, profesionales y habitantes de sectores rurales.

¿Cuándo serán notificados los miembros de mesa?

El proceso de notificación se desarrollará entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 2026, de acuerdo con las fechas publicadas por el CNE.

Las capacitaciones presenciales y obligatorias comenzarán el lunes 7 de septiembre. El cronograma del CNE establece que esta etapa se mantendrá hasta el 29 de noviembre de 2026.

Durante la capacitación, los integrantes conocerán cómo instalar la junta, entregar las papeletas y certificados de votación, llenar las actas y efectuar el escrutinio.

Estas son las obligaciones de los miembros de mesa

La convocatoria electoral establece que los integrantes de las juntas deberán levantar las actas de instalación y escrutinio, entregar las papeletas a los electores y contar los votos al finalizar el sufragio.

También deberán remitir el material electoral, colocar una copia del acta de escrutinio en un lugar visible y entregar copias de los resultados a los delegados acreditados que las soliciten.

Entre sus responsabilidades constan vigilar que la jornada se desarrolle con normalidad, impedir la propaganda dentro del recinto y facilitar el trabajo de los observadores electorales.

Multas por no capacitarse o no integrar la mesa

La convocatoria oficial de las elecciones establece estas sanciones:

No asistir a la capacitación: multa equivalente al 10% del salario básico unificado.

No presentarse para integrar la Junta Receptora del Voto: multa equivalente al 15% del salario básico unificado.

Abandonar injustificadamente la mesa antes de concluir el escrutinio y firmar los documentos: multa de seis a diez salarios básicos unificados, además de una posible destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por seis meses.

Impedir que vote una persona habilitada o permitir el sufragio de alguien impedido: multa de tres salarios básicos unificados.

¿En qué casos se puede justificar la ausencia?

El artículo 292 del Código de la Democracia contempla excepciones para quienes no puedan presentarse a integrar una junta.

La ausencia puede justificarse por impedimento legal, problemas de salud o una condición física respaldada con un certificado médico. También se contempla una calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o durante los ocho días anteriores.

La normativa incluye a quienes se encuentren fuera de Ecuador o lleguen al país el día de los comicios, así como a las personas cuyo voto es facultativo.

Los documentos deben presentarse en una Delegación Provincial Electoral. El trámite de justificación no tiene costo y requiere los respaldos correspondientes a cada caso.

¿Cuándo serán las elecciones seccionales?

Aunque el proceso lleva la denominación de “Elecciones 2027”, la votación general se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026.

Más de 13,8 millones de electores están convocados para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales.

En la misma jornada se escogerá a los siete integrantes principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las autoridades electas asumirán sus cargos el 14 de mayo de 2027.

CNE habilita consulta de miembros de mesa para las elecciones seccionales; preguntas frecuentes

❓¿Cuántas personas fueron seleccionadas como miembros de mesa para las elecciones? El CNE seleccionó a 288 949 personas como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

De ese total, 285 509 están empadronadas en Ecuador y 3 440 en el exterior. Alrededor del 80% de los seleccionados son estudiantes universitarios. ❓¿Cuándo comenzarán las notificaciones y capacitaciones para los miembros de mesa? Las notificaciones se realizarán entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 2026.

Las capacitaciones presenciales y obligatorias comenzarán el 7 de septiembre y se extenderán hasta el día de las elecciones, el 29 de noviembre. ❓¿Cuáles son las multas para los miembros de mesa que no cumplan sus obligaciones? No asistir a la capacitación genera una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, mientras que no presentarse a integrar la junta implica una sanción del 15%.

Abandonar injustificadamente la mesa antes de finalizar el escrutinio puede ser sancionado con una multa de seis a diez salarios básicos unificados y otras consecuencias sobre los derechos de participación. ❓¿En qué casos se puede justificar la ausencia como miembro de mesa? La ausencia puede justificarse por impedimento legal, problemas de salud o condición física debidamente certificada, calamidad doméstica grave, encontrarse fuera del país o regresar el día de las elecciones.

También pueden justificarla las personas cuyo voto es facultativo. Los documentos deben presentarse ante una Delegación Provincial Electoral.

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