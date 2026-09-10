La seguridad nacional y los operativos en Quito se revisaron en la reunión del Cosepe

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El Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, fue la sede de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del estado, Cosepe, encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa. En el encuentro reservado participaron las máximas autoridades de las distintas funciones del Estado con el propósito de evaluar y coordinar las estrategias institucionales frente a las amenazas que enfrenta el país.
En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram junto a una gráfica de la sesión, Noboa manifestó: “A nuestros enemigos les gustaría encontrarnos distraídos. Van a seguir esperando. Las decisiones del COSEPE que integran todos los poderes del Estado fortalecen una sola misión: ir por quienes amenazan al país”.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se constituye como el ente legalmente encargado de asesorar y emitir recomendaciones al Presidente de la República sobre políticas, planes y estrategias de seguridad pública y estatal.
La reglamentación establece que sus integrantes deben reunirse ordinariamente cada cuatro meses o de manera extraordinaria cuando el Primer Mandatario lo considere preciso, rigiéndose bajo el principio de que toda la información tratada en su seno mantiene carácter secreto.
Al término de la sesión, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que la reunión del Cosepe respalda las operaciones permanentes del Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En el marco del Plan de Protección Quito, Reimberg detalló que las intervenciones en la capital ecuatoriana han dejado más de 950 personas aprehendidas, 17 000 kilos de sustancias ilícitas incautadas, además de la retención de armas, municiones, explosivos y vehículos recuperados.
Concluida la sesión plenaria, el gobernante mantuvo un diálogo privado con Reimberg y el recién designado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Daniel Correia, con el objetivo de afinar la entrega de insumos de información hacia los contingentes en territorio.
❓ ¿Qué temas se trataron en la reunión del Cosepe con Daniel Noboa?
Temas prioritarios de seguridad nacional, directrices del Estado y los balances operativos de criminalidad en territorio.
El organismo sesionó en el Palacio de Carondelet con los principales representantes de las funciones ejecutiva, judicial y electoral.
❓ ¿Qué resultados presentó el Gobierno sobre el Plan de Protección Quito?
Más de 950 detenidos, 17 mil kilos de droga incautados, decomiso de armas, explosivos y vehículos recuperados.
Los datos fueron expuestos por el ministro del Interior, John Reimberg, como parte de las tareas del Bloque de Seguridad.
❓ ¿Quiénes asistieron a la convocatoria del Cosepe en Carondelet?
Noboa, la vicepresidenta Pinto, los titulares del Cpccs, Judicatura, Corte Nacional, Ministerio del Interior, Policía, CNI y SNAI.
La normativa legal establece que el organismo está integrado por las más altas autoridades del Estado bajo reserva de información.
❓ ¿Cuál es la función legal y periodicidad del Cosepe en Ecuador?
Asesorar y recomendar políticas de seguridad al presidente, reuniéndose cada cuatro meses o cuando el Ejecutivo lo solicite.
Sus contenidos se manejan con carácter secreto y sus sedes varían según la situación de seguridad, habiendo sesionado antes en Guayaquil.
❓ ¿Qué acontecimiento internacional precedió a esta sesión de seguridad?
La visita oficial a Quito del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
En dicha cita se anticipó la designación de Los Tiguerones como grupo terrorista y se abordó el transporte marítimo de alcaloides.