La seguridad nacional y los operativos en Quito se revisaron en la reunión del Cosepe

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, fue la sede de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del estado, Cosepe, encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa. En el encuentro reservado participaron las máximas autoridades de las distintas funciones del Estado con el propósito de evaluar y coordinar las estrategias institucionales frente a las amenazas que enfrenta el país.

Delegados del Estado en la reunión del Cosepe

En la mesa de trabajo convocada por el Primer Mandatario estuvieron presentes:

la vicepresidenta María José Pinto ;

; el ministro del Interior, John Reimberg ;

; el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila ;

; el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira ;

; el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni ;

; el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez ;

; la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo ; y

; y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Mauricio Mayorga

En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram junto a una gráfica de la sesión, Noboa manifestó: “A nuestros enemigos les gustaría encontrarnos distraídos. Van a seguir esperando. Las decisiones del COSEPE que integran todos los poderes del Estado fortalecen una sola misión: ir por quienes amenazan al país”.

Función y periodicidad del organismo estatal

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se constituye como el ente legalmente encargado de asesorar y emitir recomendaciones al Presidente de la República sobre políticas, planes y estrategias de seguridad pública y estatal.

La reglamentación establece que sus integrantes deben reunirse ordinariamente cada cuatro meses o de manera extraordinaria cuando el Primer Mandatario lo considere preciso, rigiéndose bajo el principio de que toda la información tratada en su seno mantiene carácter secreto.

Operativos en Quito e información de inteligencia

Al término de la sesión, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que la reunión del Cosepe respalda las operaciones permanentes del Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En el marco del Plan de Protección Quito, Reimberg detalló que las intervenciones en la capital ecuatoriana han dejado más de 950 personas aprehendidas, 17 000 kilos de sustancias ilícitas incautadas, además de la retención de armas, municiones, explosivos y vehículos recuperados.

Concluida la sesión plenaria, el gobernante mantuvo un diálogo privado con Reimberg y el recién designado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Daniel Correia, con el objetivo de afinar la entrega de insumos de información hacia los contingentes en territorio.

Preguntas frecuentes sobre la reunión del Cosepe

❓ ¿Qué temas se trataron en la reunión del Cosepe con Daniel Noboa?

Temas prioritarios de seguridad nacional, directrices del Estado y los balances operativos de criminalidad en territorio.

El organismo sesionó en el Palacio de Carondelet con los principales representantes de las funciones ejecutiva, judicial y electoral.

❓ ¿Qué resultados presentó el Gobierno sobre el Plan de Protección Quito?

Más de 950 detenidos, 17 mil kilos de droga incautados, decomiso de armas, explosivos y vehículos recuperados.

Los datos fueron expuestos por el ministro del Interior, John Reimberg, como parte de las tareas del Bloque de Seguridad.

❓ ¿Quiénes asistieron a la convocatoria del Cosepe en Carondelet?

Noboa, la vicepresidenta Pinto, los titulares del Cpccs, Judicatura, Corte Nacional, Ministerio del Interior, Policía, CNI y SNAI.

La normativa legal establece que el organismo está integrado por las más altas autoridades del Estado bajo reserva de información.

❓ ¿Cuál es la función legal y periodicidad del Cosepe en Ecuador?

Asesorar y recomendar políticas de seguridad al presidente, reuniéndose cada cuatro meses o cuando el Ejecutivo lo solicite.

Sus contenidos se manejan con carácter secreto y sus sedes varían según la situación de seguridad, habiendo sesionado antes en Guayaquil.

❓ ¿Qué acontecimiento internacional precedió a esta sesión de seguridad?

La visita oficial a Quito del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

En dicha cita se anticipó la designación de Los Tiguerones como grupo terrorista y se abordó el transporte marítimo de alcaloides.

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