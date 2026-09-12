Operativo de seguridad en Quito sorprendió con sobrevuelos y allanamientos a locales

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo de seguridad en varios sectores del norte de Quito, como parte del Plan de Protección de Quito. La intervención incluyó controles terrestres, patrullajes, allanamientos y un sobrevuelo de un helicóptero de Aeropolicial en el sector de La Carolina.

El despliegue se concentró en zonas del Distrito de Policía Eugenio Espejo. Los uniformados realizaron controles desde tierra y aire con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y mantener el orden público. Durante la noche del 11 de septiembre, ciudadanos también reportaron una amplia presencia de policías, militares y unidades motorizadas en distintos puntos de la capital.

Helicóptero realizó sobrevuelos en La Carolina y el norte de Quito

Como parte de las acciones, un helicóptero de Aeropolicial realizó un sobrevuelo en el sector de La Carolina. El despliegue aéreo formó parte de las labores de vigilancia que ejecutó la Policía dentro del Plan de Protección de Quito.

Ciudadanos también reportaron la presencia de un helicóptero en los alrededores de La Pradera y la avenida Eloy Alfaro. Según estos reportes, la aeronave realizó recorridos circulares y utilizó luces intensas durante sus desplazamientos.

En la avenida Eloy Alfaro también se observó presencia operativa de las fuerzas de seguridad. Los controles incluyeron motocicletas y repartidores de ‘delivery’. Días atrás, las autoridades intensificaron las verificaciones dirigidas a repartidores extranjeros y revisaron requisitos relacionados con identificación, documentación y licencias.

El Bloque de Seguridad movilizó patrullas, tanquetas y motocicletas en diferentes vías del norte de Quito. Entre ellas estuvieron las avenidas De los Shyris, Amazonas, NAciones Unidas, De la República, etc. Los uniformados también realizaron controles y revisiones a personas que circulaban en motocicleta.

Allanamientos y decomisos durante el operativo

El despliegue también incluyó allanamientos en negocios ubicados en el sector de La Pradera. Los uniformados intervinieron restaurantes y centros de tolerancia como parte de las acciones ejecutadas en territorio.

El operativo dejó personas aprehendidas y varios decomisos. Las autoridades incautaron armas de fuego, armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. Además, los uniformados decomisaron motocicletas durante los controles.

La Policía señaló que la intervención busca reforzar el control y la vigilancia en distintos sectores de Quito. Para ello, los servidores policiales desarrollaron acciones tanto desde el aire como en territorio.

El despliegue nocturno se sumó a otras intervenciones realizadas este viernes en la capital. En los sectores de El Tejar e Ipiales, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Aduana decomisaron aproximadamente 600 000 cigarrillos de contrabando, valorados en 150 000 dólares.

Las acciones de seguridad continuaron en diferentes sectores de Quito con la presencia de unidades motorizadas y controles en varias vías. El operativo del norte de la ciudad incluyó así recursos terrestres y apoyo aéreo dentro de las acciones contempladas en el Plan de Protección de Quito.

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