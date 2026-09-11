Policía desarticula presunta red de prestamistas extranjeros en el norte de Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Atlas 139 la noche del 10 de septiembre de 2026 en Carcelén Bajo, en el norte de Quito. La intervención permitió afectar a una presunta organización delictiva integrada por ciudadanos extranjeros, según informó la institución.

La investigación policial apuntó a una presunta red dedicada a otorgar préstamos extorsivos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Los agentes ubicaron un inmueble en ese sector de la capital, donde encontraron a cinco ciudadanos colombianos que, según las indagaciones, recorrían distintos puntos de Quito para ofrecer préstamos informales.

Cinco colombianos fueron aprehendidos en Carcelén Bajo

Las investigaciones de las unidades de inteligencia permitieron identificar el inmueble donde permanecían los cinco ciudadanos. La Policía los vinculó, de manera presunta, con la entrega de préstamos informales que después cobraban mediante amenazas e intimidación a las personas que recibían el dinero.

Los agentes también investigan el presunto uso de armas de fuego durante los cobros. Con esta información, los servidores policiales realizaron las intervenciones correspondientes en el inmueble ubicado en Carcelén Bajo.

El operativo terminó con la aprehensión de cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana. La Policía los identificó de la siguiente manera:

Andrés H. M., alias ‘Pepe’.

Ronaldo U. V., alias ‘Ronald’.

Juan H., alias ‘Juancho’.

Carlos N. B., alias ‘Dogor’.

Jhon S. J., alias ‘Davii’.

La institución señaló que los ciudadanos investigados quedaron a disposición de la autoridad competente para que continúe el trámite legal correspondiente.

Policía incautó un arma y 18 teléfonos

Durante el procedimiento, los agentes también levantaron varios indicios que, según la Policía, están vinculados con la actividad investigada. Entre ellos consta un arma de fuego y cinco cartuchos.

El operativo también permitió levantar dos motocicletas y 18 terminales móviles. Los policías encontraron además dinero en efectivo durante la intervención.

La Policía detalló que los indicios quedaron bajo el procedimiento correspondiente junto con los cinco aprehendidos. La autoridad competente deberá continuar con las actuaciones legales relacionadas con el caso.

La modalidad “gota a gota” consiste en préstamos informales que, de acuerdo con la investigación policial expuesta en este operativo, posteriormente pueden derivar en cobros mediante amenazas o intimidación. En este caso, las unidades de inteligencia siguieron las actividades de los investigados hasta ubicar el inmueble en Carcelén Bajo.

La Policía Nacional indicó que continuará con acciones contra estructuras delictivas que atenten contra la seguridad ciudadana. También pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de hechos mediante los canales oficiales. Con esas denuncias, la institución busca activar investigaciones y llevar ante la justicia a quienes infrinjan la ley.

AFECTAMOS A UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA CON LA APREHENSIÓN DE 6 PERSONAS EXTRANJERAS, QUIENES SE DEDICARÍAN A PRÉSTAMOS EXTORSIVOS "GOTA A GOTA" EN QUITO



​La #PolicíaEcuador a través del trabajo de unidades de inteligencia, en coordinación con personal investigativo y preventivo,… pic.twitter.com/ejdaBnEj1H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 11, 2026

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