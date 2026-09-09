Golpe militar deja tres detenidos tras operativo contra Los Lobos en Quito

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Dos intervenciones militares ejecutadas en el Distrito Metropolitano afectaron el brazo logístico del grupo de delincuencia organizada este martes 8 de septiembre de 2026. A través del Ejército Ecuatoriano y el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas desarrollaron un operativo contra Los Lobos en Quito que derivó en la captura de tres personas y la incautación de cargamentos de sustancias ilícitas en zonas rurales de la capital.

Resultados del operativo contra Los Lobos en Quito

Las acciones coordinadas por las fuerzas de seguridad abarcaron dos sectores estratégicos del cantón Quito: la parroquia El Quinche y la parroquia Alangasí.

De acuerdo con los balances oficiales presentados por las autoridades de defensa, las dos incursiones permitieron retirar importantes cantidades de alcaloides destinadas a redes de microtráfico y distribución, generando un perjuicio económico estimado en más de 1,5 millones de dólares a la economía de la organización criminal.

Incautación de media tonelada en El Quinche

El primer despliegue militar se concentró en El Quinche. En este punto, los efectivos de la fuerza pública interceptaron y decomisaron un cargamento cercano a la media tonelada de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El reporte ministerial precisó que este cargamento retirado del mercado ilegal constituía la base del impacto financiero de 1,5 millones de dólares contra el financiamiento del grupo armado organizado.

Aprehensiones y decomisos en Alangasí

La segunda incursión tuvo lugar en el sector de Alangasí, provincia de Pichincha. Durante el registro en este sector, el personal militar aprehendió a tres ciudadanos identificados como Ericka S., Pedro Jonathan Ch., alias Cacao, y Dayana Yamileth R., alias Jeymi, presuntamente vinculados a la red logística de la estructura.

Las personas detenidas fueron entregadas a órdenes de las autoridades competentes para el trámite legal respectivo.

Indicios e incautaciones halladas en el inmueble

En el punto intervenido en Alangasí, los uniformados decomisaron 140 planchas de sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 100 kilogramos.

Asimismo, los militares fijaron como indicios 35 sobres con una sustancia blanquecina que se presume cocaína, una balanza presuntamente utilizada para el fraccionamiento de dosis, un pasaporte y dos figuras de cera relacionadas con la Santa Muerte.

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