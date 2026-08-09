Operación militar neutraliza célula de Los Lobos en el Centro Histórico de Quito

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar en el barrio San Sebastián Uno, ubicado en el Centro Histórico de Quito. La intervención, desarrollada mediante información de inteligencia militar y en coordinación con otras instituciones, permitió la captura de dos presuntos integrantes pertenecientes a una célula del grupo delictivo organizado Los Lobos.

Detención de los implicados y evidencias decomisadas

Durante el operativo, el personal militar aprehendió a dos ciudadanas extranjeras identificadas por las autoridades. Se trata de Gruezo L., de nacionalidad colombiana y conocida bajo el alias de ‘La Jefa’, junto a Contreras J., de nacionalidad venezolana, identificada con el alias de ‘La Brondon’. Ambos individuos operaban en el sector céntrico de la capital ecuatoriana.

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Una operación militar ejecutada, con información de inteligencia militar y en coordinación con otras instituciones, permitió aprehender a dos presuntos integrantes de una célula del… pic.twitter.com/ww64M5QDLr — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 9, 2026

Insumos para el microtráfico retirados de circulación

En el registro del inmueble y los sospechosos, los uniformados decomisaron un cargamento destinado al comercio ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Las evidencias incautadas incluyen 249 dosis de pasta base de cocaína y 71 dosis de marihuana. Asimismo, se halló un teléfono celular, una gramera digital, dos pipas artesanales, material para envoltura y dinero en efectivo. Los aprehendidos y la totalidad del material fueron puestos a orden de las autoridades competentes.

Captura de integrantes de Los Lobos en Quito; preguntas frecuentes

¿Dónde se ejecutó la operación contra la estructura criminal? El procedimiento militar se llevó a cabo en el barrio San Sebastián Uno, localizado en el Centro Histórico de Quito. ¿Qué evidencias decomisaron las fuerzas de seguridad durante el operativo? Las autoridades incautaron 249 dosis de pasta base de cocaína, 71 dosis de marihuana, una gramera, dinero en efectivo y otros objetos. ¿Cómo es la situación legal de alias La Jefa y alias La Brondon en este momento? Ambas aprehendidas fueron entregadas a las autoridades judiciales competentes para el inicio de los trámites de ley correspondientes.

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