Prisión preventiva para alias ‘Walter’, cabecilla de Los Lobos por tráfico ilícito de armas

La justicia dictó prisión preventiva para Walter David L. R., alias “Walter”, cabecilla de Los Lobos, tras un operativo militar en Quito donde se hallaron explosivos y armas.

Operativo militar y captura del cabecilla de Los Lobos en el norte de Quito

Las acciones orientadas al control del orden público permitieron la detención de un presunto cabecilla de la organización delictiva Los Lobos en Quito. La intervención se llevó a cabo el pasado 29 de julio de 2026, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio, amparada en las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 423 que declara el estado de excepción en Pichincha y otras provincias.

Personal de las Fuerzas Armadas ejecutó un allanamiento táctico en un inmueble localizado en el sector Ciudad Bicentenario, al norte de la capital, logrando la aprehensión en flagrancia de Walter David L. R., alias “Walter”.

El implicado enfrenta cargos formales por el delito de tráfico ilícito de armas, una figura legal severamente sancionada debido al riesgo inminente que representan estos elementos para la seguridad ciudadana y el orden institucional en el territorio nacional.

Decomiso de material explosivo y armamento

Durante la inspección minuciosa del domicilio y de los vehículos vinculados al sospechoso, los uniformados descubrieron un arsenal considerable.

En la cajuela de un automotor se hallaron cinco tacos de dinamita artesanal, mientras que otros nueve fueron localizados en el interior de la vivienda. Los informes técnicos especializados determinaron que el material explosivo incautado poseía un alto potencial destructivo y un grado crítico de inestabilidad, motivo por el cual las autoridades procedieron a su destrucción inmediata mediante una detonación controlada.

Asimismo, en poder de alias “Walter” se confiscaron dos armas de fuego —una de fabricación industrial y otra artesanal— plenamente aptas para efectuar disparos, municiones de diversos calibres, nueve teléfonos celulares, una computadora portátil y un chaleco táctico con la inscripción distintiva de la Policía Nacional.

Adicionalmente, el personal interviniente ubicó mercancía consistente en cigarrillos de contrabando y bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas, ampliando el espectro de las indagaciones sobre sus actividades ilícitas previas vinculadas al sicariato y al secuestro en la región.

Instrucción fiscal y formulación de cargos

La Fiscalía General del Estado judicializó el caso presentando pruebas contundentes durante la audiencia de calificación de flagrancia. Entre los elementos de convicción expuestos por el agente fiscal constan las versiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en el operativo, el informe técnico pericial balístico, el peritaje de reconocimiento y avalúo de evidencias, las pruebas de campo, así como el análisis de seriales y revenido químico del automotor implicado.

Con base en este sustento probatorio, un juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones penales dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el procesado. Además, la autoridad judicial determinó un plazo de 30 días para el desarrollo de la instrucción fiscal, dada la condición de flagrancia en la que se perpetró el delito.

Marco legal del proceso judicial

El proceso penal seguido contra el individuo se fundamenta estrictamente en la normativa ecuatoriana vigente. La tipificación legal aplicada por la Fiscalía corresponde al artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo normativo que sanciona drásticamente el tráfico ilícito de armas de fuego, así como de sustancias o artefactos letales.

Las investigaciones continúan su curso para determinar la procedencia exacta del armamento y la posible participación de otros actores dentro de esta red criminal que opera en Quito.

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