Policía ejecutó un operativo en una discoteca del sur de Quito

La Policía Nacional ejecutó un operativo en una discoteca ubicada en el sur de Quito, específicamente en el sector Las Cuadras, el domingo 2 de agosto. Como resultado de esta intervención, se aprehendieron a diez personas que se sospecha son integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Detenciones y antecedentes penales

Los detenidos enfrentan investigaciones por asociación ilícita. De los diez aprehendidos, ocho cuentan con antecedentes penales relacionados con delitos como receptación, tenencia y porte de armas de fuego, robo y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Santiago Razo, jefe del Distrito de Policía Quitumbe, afirmó a medios locales: “Presumiblemente pertenecen al grupo de delincuencia organizada Los Lobos, como ellos mismos han manifestado”.

Métodos delictivos

Razo explicó que los detenidos “salían de una discoteca e iban a la otra. Ahí llevaban el arma y procedían a realizar el atraco a cada uno de nuestros ciudadanos”. Esta declaración resalta la preocupación sobre la seguridad en las áreas donde operan estos grupos delictivos.

Clausura del establecimiento

El uniformado indicó que se realizaron todos los trámites necesarios para la clausura del centro nocturno; sin embargo, no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades. “Allí es cuando uno se hace la pregunta, el trabajo de nuestra Policía Nacional en qué está quedando”, cuestionó Razo.

Evidencias encontradas

Entre las evidencias recolectadas durante el operativo se encuentran un vehículo reportado como robado, dos armas de fuego y cuatro terminales móviles. Estos elementos serán entregados a la autoridad competente para continuar con las investigaciones pertinentes.

Información sobre Los Lobos

Según información policial, en el vehículo se movilizaban presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos, organización liderada por alias ‘La Madrina’, ‘Colón Pico’ y ‘Gordo Luis’. Estos individuos estarían vinculados a diversos actos delictivos, incluyendo robo a personas, préstamos informales y extorsiones.

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