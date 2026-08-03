Operativos antidrogas dejan cuatro aprehendidos y más de 17 000 dosis retiradas en Ecuador

Cuatro personas quedaron aprehendidas durante varios operativos antidrogas en Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas. Estos operativos, ejecutados por la Policía Nacional Ecuador, también permitieron desarticular puntos de expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
El balance consolidado señala que los agentes incautaron un total de 8 358 gramos de marihuana, 75,3 gramos de cocaína y 60 gramos de pasta base de cocaína.
Estas sustancias decomisadas representaron aproximadamente 17 469 dosis que habrían llegado al mercado ilícito.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de las cuatro provincias mencionadas.
Sin embargo, la institución no informó cuántos operativos se efectuaron ni precisó la distribución de los decomisos en cada territorio.
Además de las sustancias ilícitas, los agentes también incautaron cuatro teléfonos celulares y una balanza digital.
Asimismo, encontraron dinero en efectivo, aunque el monto no fue detallado. Estos objetos quedaron registrados como indicios asociados a los procedimientos.
🚨OPERATIVOS ANTIDROGAS PERMITEN LA APREHENSIÓN DE 4 PERSONAS Y RETIRAN MÁS DE 17 MIL DOSIS DEL MERCADO ILÍCITO— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 3, 2026
La #PolicíaEcuador ejecutó varios operativos en #Manabí, #Carchi, #LosRíos y #Esmeraldas, logrando la aprehensión de cuatro personas, la desarticulación de puntos de… pic.twitter.com/dzuv2iUoVS
La Policía tampoco difundió las identidades de las cuatro personas aprehendidas durante estos operativos.
La información sobre estos casos sigue siendo limitada mientras las investigaciones continúan.
Los procedimientos dejaron cuatro personas aprehendidas y permitieron desarticular varios puntos de expendio de sustancias sujetas a fiscalización.
Los operativos se ejecutaron en Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas.
La Policía decomisó 8 358 gramos de marihuana, 75,3 gramos de cocaína y 60 gramos de pasta base de cocaína.
En conjunto, estas sustancias equivaldrían a aproximadamente 17 469 dosis.
Los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y dinero en efectivo.
La institución no precisó el monto del dinero hallado durante las intervenciones.
Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas.
La Policía no informó cuántos operativos se ejecutaron ni cómo se distribuyeron los decomisos en cada provincia.
La Policía Nacional no difundió las identidades de los cuatro aprehendidos.
Los casos continúan bajo investigación y, hasta el momento, la información oficial disponible es limitada.