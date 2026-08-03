Operativos antidrogas dejan cuatro aprehendidos y más de 17 000 dosis retiradas en Ecuador

Cuatro personas quedaron aprehendidas durante varios operativos antidrogas en Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas. Estos operativos, ejecutados por la Policía Nacional Ecuador, también permitieron desarticular puntos de expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Balance de operativos antidrogas

El balance consolidado señala que los agentes incautaron un total de 8 358 gramos de marihuana, 75,3 gramos de cocaína y 60 gramos de pasta base de cocaína.

Estas sustancias decomisadas representaron aproximadamente 17 469 dosis que habrían llegado al mercado ilícito.

Detalles de las intervenciones

Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de las cuatro provincias mencionadas.

Sin embargo, la institución no informó cuántos operativos se efectuaron ni precisó la distribución de los decomisos en cada territorio.

Indicios incautados durante los operativos

Además de las sustancias ilícitas, los agentes también incautaron cuatro teléfonos celulares y una balanza digital.

Asimismo, encontraron dinero en efectivo, aunque el monto no fue detallado. Estos objetos quedaron registrados como indicios asociados a los procedimientos.

🚨OPERATIVOS ANTIDROGAS PERMITEN LA APREHENSIÓN DE 4 PERSONAS Y RETIRAN MÁS DE 17 MIL DOSIS DEL MERCADO ILÍCITO



La #PolicíaEcuador ejecutó varios operativos en #Manabí, #Carchi, #LosRíos y #Esmeraldas, logrando la aprehensión de cuatro personas, la desarticulación de puntos de… pic.twitter.com/dzuv2iUoVS — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 3, 2026

Identidades de los aprehendidos

La Policía tampoco difundió las identidades de las cuatro personas aprehendidas durante estos operativos.

La información sobre estos casos sigue siendo limitada mientras las investigaciones continúan.

Operativos de drogas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué resultados dejaron los operativos antidrogas en cuatro provincias? Los procedimientos dejaron cuatro personas aprehendidas y permitieron desarticular varios puntos de expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Los operativos se ejecutaron en Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas. ❓¿Cuánta droga fue incautada durante los operativos? La Policía decomisó 8 358 gramos de marihuana, 75,3 gramos de cocaína y 60 gramos de pasta base de cocaína.

En conjunto, estas sustancias equivaldrían a aproximadamente 17 469 dosis. ❓¿Qué otros indicios fueron encontrados por la Policía? Los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y dinero en efectivo.

La institución no precisó el monto del dinero hallado durante las intervenciones. ❓¿Dónde se realizaron los operativos antidrogas? Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de Manabí, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas.

La Policía no informó cuántos operativos se ejecutaron ni cómo se distribuyeron los decomisos en cada provincia. ❓¿Quiénes fueron las personas aprehendidas? La Policía Nacional no difundió las identidades de los cuatro aprehendidos.

Los casos continúan bajo investigación y, hasta el momento, la información oficial disponible es limitada.

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