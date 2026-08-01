En Cuenca y Playas, tres de cuatro detenidos por presunta extorsión eran estudiantes

Cuatro personas fueron detenidas en operativos simultáneos en dos ciudades del país. Entre los aprehendidos hay tres estudiantes, señalados como parte de una red de extorsión a comerciantes.

Un operativo en dos provincias

La Policía Nacional, a través de la Unidad Antiextorsión y Secuestros (Unase), ejecutó el operativo ‘Libertad E-868’ en Cuenca y Playas. Los uniformados aprendieron a cuatro ciudadanos presuntamente vinculados a un caso de extorsión.

Según las autoridades, los detenidos exigían a sus víctimas tres mil dólares. Además, una cuota mensual de 400 dólares bajo amenazas contra su integridad, trabajadores y locales comerciales. La mayoría son comerciantes del sector, cuya calidad de vida se ve afectada debido a la presión de los presuntos extorsionadores.

Vínculo con extorsiones a locales comerciales

De acuerdo con las investigaciones, los aprehendidos estarían presuntamente relacionados también con extorsiones a varios locales comerciales de Playas. Entre ellos uno de electrodomésticos y un establecimiento de cárnicos. La Policía seguirá investigando los nexos de esta red de extorsión.

Los detenidos

APREHENDIMOS A CUATRO PRESUNTOS IMPLICADOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN



La #PolicíaEcuador, a través de la UNASE, ejecutó el operativo "Libertad E-868" en #Cuenca y Playas, aprehendiendo a 4 ciudadanos presuntamente vinculados a un caso de extorsión.#EstrategiaOperacional3D pic.twitter.com/VkJXyMQkUQ — Policía Ecuador Zona 6 (@PoliciaEcZona6) August 1, 2026

Durante el operativo, la Policía aprehendió a Ana Cristina Vivar Zambrano, de 21 años, estudiante; Humberto Javier Heredia Santos, de 20 años, estudiante. También a Kelly Paulette Blacio Quezada, de 31 años, quien está dedicada a quehaceres domésticos; y Francisco Javier Sánchez Avilés, de 36 años, estudiante.

Tres de los cuatro aprehendidos son, entonces, estudiantes. Esta característica ha llamado la atención de la Policía dentro del caso.

Como parte de las evidencias, las autoridades incautaron cinco teléfonos celulares. También decomisaron un comprobante de depósito, vinculado a los pagos exigidos a las víctimas.

Finalmente, los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Con esto, arranca el proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en el caso.

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