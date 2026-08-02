Policía incauta 600 kilos de cocaína en un tráiler en el peaje de Chongón

La Policía Nacional realizó una importante incautación de 600 kilos de clorhidrato de cocaína durante una inspección a un tráiler en el peaje de Chongón este 2 de agosto de 2026. Este operativo, denominado Fénix 401-Hades VI, evidenció la lucha contra el tráfico de drogas en Ecuador.

Detalles del operativo de la Policía Nacional en el peaje de Chongón

Los agentes encontraron 602 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado dentro del vehículo.

Según la información proporcionada por la Policía, este cargamento tenía como destino presunto un puerto marítimo.

Aprehensión del conductor

Durante el procedimiento, las autoridades aprehendieron a José Silvio Vera Gavilanes, conductor del tráiler.

OPERACION FÉNIX 401-HADES VI



600 KG DE DROGA INCAUTADOS EN EL PEAJE DE CHONGÓN.



EL operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el peaje de Chongón, donde un cabezal de tráiler fue inspeccionado y donde se encontraron 602 paquetes de clorhidrato de cocaína en un doble… pic.twitter.com/B04rK4MCYD — John Reimberg (@JohnReimberg) August 2, 2026

Cabe destacar que Vera Gavilanes registra un antecedente por robo ocurrido en 1999.

Impacto del cargamento incautado

El peso neto de la cocaína alcanzó los 600 kilogramos, lo que equivale a aproximadamente 5 989 900 dosis.

Este cargamento tiene un valor estimado de 17,97 millones de dólares en Estados Unidos y de 28 millones de dólares en Europa.

Indicios bajo custodia

Aparte de la droga, los agentes retuvieron un cabezal, una plataforma, un dispositivo móvil y una cizalla.

El aprehendido y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Incautación de 600 kilos de cocaína por parte de Policía Nacional; preguntas frecuentes

❓¿Cuánta cocaína fue incautada en el peaje de Chongón? La Policía Nacional incautó 600 kilos de clorhidrato de cocaína durante la inspección de un cabezal de tráiler.

Los agentes encontraron 602 paquetes ocultos dentro de un doble fondo acondicionado en el vehículo. ❓¿A dónde habría sido trasladado el cargamento de droga? Según la información policial, la cocaína tenía como destino presunto un puerto marítimo.

El hallazgo se produjo durante el operativo Fénix 401-Hades VI, ejecutado en el peaje de Chongón. ❓¿Quién fue aprehendido durante el operativo? La Policía aprehendió a José Silvio Vera Gavilanes, conductor del vehículo inspeccionado.

La institución indicó que el hombre registra un antecedente por robo ocurrido en 1999. ❓¿Cuál era el valor estimado de la cocaína incautada? El cargamento tendría un valor aproximado de 17,97 millones de dólares en Estados Unidos y de 28 millones de dólares en Europa.

Los 600 kilos equivaldrían a aproximadamente 5 989 900 dosis. ❓¿Qué indicios fueron retenidos por la Policía? Además de la droga, los agentes retuvieron un cabezal, una plataforma, un dispositivo móvil y una cizalla.

El aprehendido y los indicios quedaron a órdenes de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Te recomendamos