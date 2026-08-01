Policía desarticula organización delictiva en La Maná – Cotopaxi

Un operativo nocturno en La Maná, provincia de Cotopaxi, terminó con la desarticulación de una organización delictiva y un hombre detenido. La Policía Nacional ejecutó la intervención dentro del decreto presidencial que busca reforzar la seguridad en el país.

El operativo “Apolo 48”

La Policía Nacional, a través de la Subzona Cotopaxi y el Distrito La Maná, ejecutó la noche del viernes 31 de julio de 2026 el operativo ‘Apolo 48’, en cumplimiento del Decreto Presidencial N.° 423.

La intervención policial se desarrolló en distintos sectores estratégicos del cantón La Maná, con el objetivo de intervenir y desarticular estructuras criminales organizadas con niveles elevados de violencia, combatir el expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y fortalecer la seguridad ciudadana.

Indicios encontrados durante la intervención

Durante el procedimiento, la Policía incautó 76 fundas plásticas transparentes con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, y cinco fundas plásticas con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína.

También se encontró una balanza electrónica de precisión, utilizada para el pesaje de los paquetes, además de una licuadora con residuos de sustancia y una cuchara metálica empleadas para la mezcla y preparación.

Entre los indicios también figuran dos armas de fuego tipo carabina. Junto a ellas, la Policía incautó 18 cartuchos calibre 20, tres cartuchos calibre 16, un cartucho calibre 5.56 y un cartucho calibre .38.

Un detenido sin antecedentes penales

Durante el operativo, la Policía aprehendió a Luis Y., de 52 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien no registra antecedentes penales. El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el inicio del proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la paz social, neutralizar las economías criminales y garantizar el orden público en la provincia de Cotopaxi.

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