Fuerzas Armadas aprehenden a presunto jefe de sicarios en Monte Sinaí

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron sobre la aprehensión de alias ‘El Cojo’ durante una operación militar ejecutada en el sector Monte Sinaí, en Guayaquil. Según la institución, el ciudadano sería un presunto integrante del grupo delictivo organizado GDO ‘Águilas – Choneros’ y estaría vinculado con actividades delictivas en esa zona.

Aprehensión de alias ‘El Cojo’

La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas realizó una operación militar de ámbito interno en Monte Sinaí, como parte de las acciones que ejecutan las Fuerzas Armadas para el control territorial.

De acuerdo con información de inteligencia militar citada por la institución, alias ‘El Cojo’ sería un presunto integrante del grupo de delincuencia organizada ‘Águilas – Choneros’.

Decomisos durante el operativo

Durante la intervención, los militares decomisaron:

Una pistola marca SIG Sauer.

Una alimentadora.

27 municiones calibre 9 mm.

40 dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Las Fuerzas Armadas indicaron que el ciudadano aprehendido y las evidencias quedaron a disposición de la autoridad competente para el procedimiento legal correspondiente.

Mantenimiento de operaciones contra grupos criminales

La institución señaló que mantiene operaciones permanentes para debilitar estructuras criminales, fortalecer el control territorial y contribuir a la seguridad de la ciudadanía. El caso seguirá el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.