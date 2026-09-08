Capturan a alias ‘Nene’ presunto integrante de Los lobos en Quito

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Alias ‘Nene’, identificado como Edison A. P. fue capturado por la Policía Nacional, durante el operativo Atlas-135, ejecutado en el sector Monjas, en Quito, el lunes 7 de septiembre de 2026. El detenido sería presunto integrante de la estructura criminal Los lobos y estaría vinculado a la comercialización de droga en Quito.
La operación Atlas-135 contó además del trabajo de unidades investigativas. Según información policial, alias ‘Nene’ estaría vinculado a actividades relacionadas con la distribución y comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en diferentes sectores del centro-sur del Distrito Metropolitano de Quito.
Durante la intervención se encontraron indicios que estarían relacionados con la presunta actividad ilícita, entre ellos:
El vehículo incautado habría sido utilizado para transportar, distribuir y expendir sustancias suejtas a fiscalización en el centro-sur de la capital.
La Policía Nacional informó en un boletín de prensa que mantendrá acciones investigativas y operativas permanentes para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana, dentro del marco de la ley.
Alias ‘Nene’, identificado como Edison A. P., fue detenido por la Policía Nacional durante el operativo Atlas-135, en el sector Monjas, en Quito, el lunes 7 de septiembre de 2026.
Según la Policía, el detenido sería presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Lobos’ y estaría vinculado con la distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en sectores del centro-sur de Quito.
Los agentes encontraron 26 fundas pequeñas con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Además, la Policía retuvo un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para transportar, distribuir y expender sustancias sujetas a fiscalización en el centro-sur de la capital.
Alias ‘Nene’ fue capturado en el sector Monjas, en Quito, durante el operativo Atlas-135.
La intervención se realizó el 7 de septiembre de 2026 con la participación de unidades investigativas de la Policía Nacional, como parte de acciones contra actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.
La Policía señala que alias ‘Nene’ sería presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Lobos’.
De acuerdo con la información policial, el detenido estaría relacionado con actividades de distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en distintos sectores del centro-sur del Distrito Metropolitano de Quito.
La Policía Nacional informó que continuará con acciones investigativas y operativas permanentes contra organizaciones criminales.
La institución señaló que estas intervenciones buscan combatir a las estructuras delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana, dentro del marco establecido por la ley.