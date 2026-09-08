Capturan a alias ‘Nene’ presunto integrante de Los lobos en Quito

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Alias ‘Nene’, identificado como Edison A. P. fue capturado por la Policía Nacional, durante el operativo Atlas-135, ejecutado en el sector Monjas, en Quito, el lunes 7 de septiembre de 2026. El detenido sería presunto integrante de la estructura criminal Los lobos y estaría vinculado a la comercialización de droga en Quito.

Detalles de la operación

La operación Atlas-135 contó además del trabajo de unidades investigativas. Según información policial, alias ‘Nene’ estaría vinculado a actividades relacionadas con la distribución y comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en diferentes sectores del centro-sur del Distrito Metropolitano de Quito.

Durante la intervención se encontraron indicios que estarían relacionados con la presunta actividad ilícita, entre ellos:

26 fundas plásticas pequeñas con una sustancia vegetal de color verdoso, presumiblemente marihuana.

Dinero en efectivo.

Un terminal móvil.

Vehículo retenido.

El vehículo incautado habría sido utilizado para transportar, distribuir y expendir sustancias suejtas a fiscalización en el centro-sur de la capital.

Policía continuará con los operativos

La Policía Nacional informó en un boletín de prensa que mantendrá acciones investigativas y operativas permanentes para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana, dentro del marco de la ley.

Captura de ‘Alias Nene’; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Nene’ y por qué fue detenido en Quito?

Alias ‘Nene’, identificado como Edison A. P., fue detenido por la Policía Nacional durante el operativo Atlas-135, en el sector Monjas, en Quito, el lunes 7 de septiembre de 2026.

Según la Policía, el detenido sería presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Lobos’ y estaría vinculado con la distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en sectores del centro-sur de Quito.

❓ ¿Qué encontraron los policías durante el operativo Atlas-135?

Los agentes encontraron 26 fundas pequeñas con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Además, la Policía retuvo un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para transportar, distribuir y expender sustancias sujetas a fiscalización en el centro-sur de la capital.

❓ ¿Dónde fue capturado alias ‘Nene’ en Quito?

Alias ‘Nene’ fue capturado en el sector Monjas, en Quito, durante el operativo Atlas-135.

La intervención se realizó el 7 de septiembre de 2026 con la participación de unidades investigativas de la Policía Nacional, como parte de acciones contra actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.

❓ ¿A qué organización criminal estaría vinculado alias ‘Nene’?

La Policía señala que alias ‘Nene’ sería presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Lobos’.

De acuerdo con la información policial, el detenido estaría relacionado con actividades de distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en distintos sectores del centro-sur del Distrito Metropolitano de Quito.

❓ ¿Qué hará la Policía después de la captura de alias ‘Nene’?

La Policía Nacional informó que continuará con acciones investigativas y operativas permanentes contra organizaciones criminales.

La institución señaló que estas intervenciones buscan combatir a las estructuras delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana, dentro del marco establecido por la ley.

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