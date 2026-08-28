Caen alias ‘Pelo Lindo’ y ‘Greny’, presuntos vinculados a Los Lobos, en La Armenia, Quito

La Policía informó este viernes 28 de agosto de 2026 sobre la aprehensión de alias ‘Pelo Lindo’ y ‘Greny’, presuntos vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos, durante una operación ejecutada en el sector La Armenia, en el distrito Los Chillos, Quito.

Así fue el operativo para la detención de alias ‘Pelo Lindo’ y ‘Greny’, presuntos vinculados a Los Lobos, en La Armenia, Quito

La intervención se realizó la noche del jueves 27 de agosto, como parte de la estrategia operacional 3D y a partir de labores de inteligencia e investigación.

Según la Policía, los agentes identificaron a dos individuos conocidos con los alias ‘Pelo Lindo’ y ‘Greny’, quienes presuntamente estarían relacionados con el traslado y distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización bajo la modalidad de delivery.

¿Quiénes fueron aprehendidos?

Los aprehendidos fueron identificados como Railuis G., alias ‘Pelo Lindo’, y Greniel U., alias ‘Greny’, ambos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la información policial, alias ‘Pelo Lindo’ tenía en su poder un objeto con características similares a un arma de fuego. La institución señaló que este objeto presuntamente sería utilizado para intimidar a personas y cometer actos delictivos.

Estos son los indicios encontrados

Durante el procedimiento, los agentes levantaron varios indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes:

Un objeto con características similares a un arma de fuego.

Cuatro cartuchos.

Cinco terminales móviles.

Nueve fundas plásticas transparentes con aproximadamente 10 gramos de una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína.

Una funda plástica negra con aproximadamente 30 gramos de una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.

Una balanza.

Dinero en efectivo.

Los dos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se realice el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional indicó que continuará con labores de inteligencia e investigación para identificar y afectar estructuras presuntamente vinculadas al crimen organizado, dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos ciudadanos.

Te recomendamos