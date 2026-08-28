Alias ‘Toby’, presunto integrante de Los Lobos, cae en Quito con explosivos y droga

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una operación militar en el sector del Comité del Pueblo, en Quito. La acción permitió aprehender a dos ciudadanos identificados como Israel G., alias ‘El Gordo’, y Luis G., alias ‘Toby’.

Según la información militar, alias ”Toby’ sería presunto integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos. La operación se desarrolló con base en información obtenida por Inteligencia Militar y dejó como resultado el decomiso de explosivos, armas, sustancias sujetas a fiscalización, dinero y otros elementos.

Explosivos, armas y droga entre los indicios decomisados

Durante la intervención, los militares decomisaron 17 explosivos artesanales, un arma de fuego y ocho cartuchos calibre 9 milímetros. También encontraron seis armas blancas y un uniforme militar de camuflaje.

Entre las evidencias constan 500 gramos de presunto clorhidrato de cocaína, 50 gramos de presunta pasta base de cocaína y 10 gramos de presunta marihuana. Los uniformados también incautaron una gramera, dos pipas y un paquete de fundas.

Además, durante la operación se decomisaron dos teléfonos inteligentes, seis teléfonos análogos, una cámara fotográfica y siete documentos de identidad.

También hallaron dinero y monedas

Las Fuerzas Armadas informaron que entre los elementos encontrados constaban 3 000 dólares en billetes presuntamente falsificados. Asimismo, los militares decomisaron 100 dólares en monedas de un dólar, 46 monedas de 50 centavos y un billete de 20 dólares.

La operación permitió retirar de circulación explosivos, armas y sustancias sujetas a fiscalización. De acuerdo con la información entregada, estos elementos estarían relacionados con actividades ilícitas.

Finalmente, las Fuerzas Armadas entregaron a los dos aprehendidos y todo el material decomisado a las autoridades competentes. El procedimiento continuará por la vía legal correspondiente.

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