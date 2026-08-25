Capturan a Alias ‘Charlotte’, menor edad señalado como presunto sicario de Los Tiguerones

Pincay Jeremy V. J., alias ‘Charlotte’, fue aprehendido durante una operación Militar en el Ámbito Interno (O.M.A.I.), en el sector Lomas de la Florida, norte de Guayaquil, el 25 de agosto de 2026. Se trata de un menor edad, señalado como presunto sicario vinculado al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.

Detalles de la aprehensión

Alias ‘Charlotte’ fue aprehendido mediante un allanamiento en el sector Lomas de la Florida, Guayaquil. La operación fue desarrollada por personal militar en cumplimiento de las acciones dispuestas para combatir a los grupos de delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en sectores priorizados del cantón Guayaquil.

Durante el allanamiento se localizaron e incautaron un revólver, tres municiones y un teléfono celular. Según informó el ejécito, estos indicios fueron entregados a las autoridades competentes para las pericias e investigaciones correspondientes.

Futuro legal de Alias ‘Charlotte’

Considerando su condición de menor de edad, el aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la normativa legal vigente y al debido proceso.

El menor es señalado como presunto sicario, vinculado al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.

“Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso de continuar ejecutando Operaciones Militares en el Ámbito Interno para enfrentar a las estructuras de delincuencia organizada y contribuir a la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, mencionaron en el comunicado.

Menores reclutados por bandas delincuenciales

Cada vez son más los menores que constituyen uno de los grupos con mayor incremento en aprehensiones relacionadas con la portación de armas. En un reportaje pasado, EL COMERCIO consultó con especialistas quienes señalaron que los menores son utilizados para cumplir tareas dentro de estructuras criminales, ya sea como parte de procesos de iniciación o como ejecutores de órdenes violentas.

El abogado penalista Adrián Suárez Apolo explicó que las sanciones para menores infractores están reguladas por el Código de la Niñez y Adolescencia y se aplican a través de medidas socioeducativas. Conoce más de este tema en la siguiente nota: La otra cara de la violencia en Ecuador: adolescentes reclutados por el crimen organizado para el sicariato.

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