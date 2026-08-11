Cae alias ‘Fosforito’, señalado por el asesinato de un policía en Esmeraldas

Una operación especializada de inteligencia permitió la captura de alias ‘Fosforito‘, considerado un Individuo de Interés Penal Relevante, en el sector Tripa de Pollo, en Esmeraldas, el 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con información policial, el detenido mantenía una orden de captura vigente por el delito de asesinato a un policía.

Detalles del operativo

El operativo se dio en el marco de la Estrategia Operacional 3D y en coordinación con el Bloque de Seguridad. Su ubicación fue posible tras labores de investigación e inteligencia desarrolladas por las unidades especializadas.

La intervención se desarrolló tras la alerta generada por varios hechos delictivos registrados en el cantón Esmeraldas. Las investigaciones establecieron además que alias “Fosforito” estaría vinculado al asesinato de un servidor policial, ocurrido en octubre de 2024, en el sector Isla Luis Vargas Torres, en Esmeraldas.

El operativo para su captura se efectuó luego de que unidades policiales ejecutaran varios allanamientos en los sectores Santa Cruz y 26 de Junio, donde se desplegaron acciones operativas y de búsqueda para ubicar a personas vinculadas presuntamente con actividades delictivas.

Alias ‘Fosforito’ fue capturado, luego de que intentara huir de una de las casas allanadas.

Antecedentes penales

Alias ‘Fosforito’ registraba una boleta vigente de captura por el delito de asesinato y es considerado, de acuerdo con información investigativa, un individuo de interés penal relevante. Además, existirían indicios que lo vincularían presuntamente con el Grupo Delictivo Organizado (GDO) ‘Los Tiguerones’, aspecto que será determinado por las autoridades competentes.

Las investigaciones previas de unidades especializadas determinan que el aprehendido estaría presuntamente relacionado con varios hechos delictivos y violentos registrados en la provincia.

Fue puesto a órdenes de las autoridades

Tras su captura, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía dijo: La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de fortalecer las acciones operativas y de investigación para combatir a las estructuras delictivas, prevenir hechos violentos y poner a órdenes de la justicia a quienes sean requeridos por las autoridades, contribuyendo así a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

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