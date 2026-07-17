Expolicía fue asesinado a tiros en Vía a la Costa en Guayaquil

Un abogado y expolicía, Jairo Castillo Gaona, fue asesinado a tiros el jueves 16 de julio de 2026 en la comuna Casas Viejas, ubicada en el kilómetro 22 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. Este ataque armado ocurrió cuando Castillo salía de su vivienda a bordo de su vehículo durante la mañana.

Detalles del crimen

La alerta sobre el crimen llegó a la Policía Nacional a las 08:07 horas. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Castillo dentro de un automóvil que no tenía placa y que presentaba varios impactos de arma de fuego. Se presume que perdió el control del vehículo al recibir los disparos e intentó escapar.

Investigación policial

Según información preliminar, hombres armados que se movilizaban en una moto dispararon contra la víctima. La familia confirmó que Jairo Castillo Gaona, de 36 años, había sido exservidor policial y trabajaba como abogado, especializado en derecho penal y constitucional. Además, no contaba con antecedentes penales.

Destino del abogado

Antes de su asesinato, Castillo se dirigía a la Penitenciaría, donde tenía programada una diligencia con un cliente. El teniente coronel José Luis Rodríguez, jefe de operaciones del distrito Progreso, explicó: “Iba con dirección a la Penitenciaría porque tenía una versión con un cliente”.

Indicios balísticos y próximos pasos

La Policía recogió un total de 20 indicios balísticos de diferentes calibres en el lugar del crimen. Las autoridades continuarán con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Este crimen resalta la creciente preocupación por la seguridad en Guayaquil, donde los ataques armados han aumentado en diversas zonas. Las noticias sobre seguridad son cada vez más alarmantes para los ciudadanos.

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