Cuatro policías entre 16 detenidos supuesto robo de hidrocarburos

Cuatro policías en servicio activo figuran entre las 16 personas detenidas durante 16 allanamientos ejecutados este jueves en cuatro provincias de Ecuador. Este operativo se realizó en el marco de investigaciones por la supuesta sustracción ilegal de hidrocarburos vinculada a Los Tiguerones, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Allanamientos en cuatro provincias y los detenidos: policías y Los Tiguerones en supuesto robo de hidrocarburos

El funcionario indicó a través de sus redes sociales que, tras cinco meses de investigación, la Policía Nacional llevó a cabo allanamientos simultáneos en 16 inmuebles ubicados en las provincias de Pichincha, Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro (fronteriza con Perú) en un investigación por robo de combustibles.

Desarticulación de una estructura criminal

De acuerdo con el ministro Reimberg, el operativo permitió desarticular una estructura supuestamente vinculada al grupo delictivo Los Tiguerones. Este grupo criminal se dedicaba a disputarse el control de la ruta del poliducto para llevar a cabo la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Perfiles de los detenidos

Entre los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 55 años, se encuentran personas con antecedentes por almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, receptación, robo calificado, tráfico de drogas, tenencia de armas, violación de propiedad privada y suplantación de identidad, entre otros delitos.

Contexto del conflicto armado interno

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa. Esta medida busca intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el mandatario ha calificado como “terroristas”. Además, vincula estas organizaciones principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Incremento de la violencia en Ecuador

A pesar de esta declaratoria, el año 2025 cerró con un récord alarmante de homicidios en Ecuador. Se contabilizaron aproximadamente 9 300 homicidios, según cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior. Este aumento refleja la creciente preocupación sobre la seguridad y la violencia en el país.