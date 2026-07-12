Captura de presuntos integrantes de Los Tiguerones en Esmeraldas

Un operativo policial realizado en Esmeraldas, este sábado 11 de julio de 2026, resultó en la detención de cuatro individuos presuntamente vinculados a Los Tiguerones, investigados por delitos de secuestro y extorsión.

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Golpe a la estructura delictiva en Esmeraldas

La Policía Nacional del Ecuador llevó a cabo una intervención estratégica en el cantón Esmeraldas, específicamente en la parroquia Camarones y el recinto Timbre, perteneciente a la parroquia San Mateo.

Esta operación, denominada Atlas, permitió la aprehensión de cuatro personas relacionadas con el Grupo Delictivo Organizado Transnacional (GDOT) “Los Tiguerones”.

Estos están bajo investigación por los presuntos delitos de secuestro y extorsión que afectan la seguridad en la provincia.

Dinámica del delito y labores de inteligencia

Las investigaciones se activaron tras la denuncia de una comerciante, quien el 10 de julio de 2026 recibió comunicaciones extorsivas a través de la aplicación WhatsApp.

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En dichos mensajes, sujetos que se identificaron como integrantes de la mencionada estructura delictiva le exigían el pago de 10 000 dólares, amenazando con atentar contra su vida y la de su entorno familiar.

Tras labores de inteligencia y el uso de fuentes humanas, los investigadores lograron rastrear las transacciones exigidas por los delincuentes.

Se determinó que los responsables utilizaban cuentas bancarias registradas a nombre de dos de los detenidos: Alexander Joao C. C., conocido como alias “Coco”, y Fanny Monserrate M. Ch., para recibir el dinero producto de la extorsión.

Ejecución operativa y detenciones

Con los elementos recabados, la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) coordinó el operativo Atlas en los puntos identificados.

La intervención culminó con la captura de cuatro personas. Además de alias “Coco” y Fanny Monserrate M. Ch., fueron detenidos Roberto Xavier C. M., identificado por las autoridades como alias “Piquín”, y Fausto Andrés A. Á.

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Como parte del procedimiento, los agentes levantaron diversos indicios relacionados con el proceso investigativo, los cuales servirán para sustentar la causa en la etapa judicial.

Según los registros de la Policía Nacional, el detenido alias “Piquín” contaba con una orden de detención vigente por el delito de violación, emitida en 2015.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos bajo custodia y trasladados ante la autoridad competente, quien resolverá su situación legal dentro del trámite correspondiente conforme a la normativa vigente del país.

Informe extra: Extorsión

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