Trasladan a 107 presos vinculados al GDO Sao Box

El Bloque de Seguridad ejecutó la madrugada de este jueves 16 de julio de 2026 un operativo estratégico que involucró el traslado de 107 presos vinculadas al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Sao Box. Esta intervención fue coordinada entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El traslado de 107 presos del GDO Sao Box

Según informó el SNAI, la operación respondió a criterios técnicos relacionados con la seguridad penitenciaria en Ecuador y la gestión de la población privada de libertad. El propósito fue fortalecer el control institucional en cárceles y mejorar la administración de los centros que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Detalles del traslado

Como parte del operativo, cinco personas privadas de libertad identificadas como cabecillas intramuros del GDO Sao Box fueron trasladadas al Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1, conocido como la cárcel del Encuentro.

De estas, cuatro provenían del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1 y una del Centro de Privación de Libertad El Oro N.° 1.

Asimismo, dos cabecillas femeninas de esta organización fueron trasladadas al Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas N.° 3, conocido como La Roca. Además, se realizó el traslado de 100 personas privadas de libertad vinculadas al GDO Sao Box desde el Centro de Privación de Libertad El Oro N.° 1 hacia el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1.

Acciones del SNAI

El SNAI destacó que estas acciones forman parte de la planificación técnica y operativa implementada por el Gobierno Nacional para optimizar la gestión penitenciaria y reforzar las condiciones de seguridad al interior de los centros de rehabilitación social.

Desde el inicio de la actual administración del SNAI, el 13 de mayo de 2025, se han ejecutado 50 operativos estratégicos que han permitido realizar 9 360 movimientos a escala nacional.

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