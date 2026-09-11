Alias ‘Comandante 7’, presunto integrante de Los Tiguerones, fue capturado en Colombia

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre la captura de un ciudadano ecuatoriano señalado como uno de los principales enlaces transfronterizos de la organización criminal Los Tiguerones. La operación se realizó en Soacha, en el departamento de Cundinamarca, como parte de una acción conjunta de seguridad entre Ecuador y Colombia.

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición a Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias ‘Comandante 7’. Las autoridades lo identifican como un dinamizador criminal de Los Tiguerones entre Colombia y Ecuador. El detenido tenía una orden de captura en Ecuador y figuraba con una notificación roja de Interpol por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

Alias Comandante 7 y su papel dentro de Los Tiguerones

Según la información difundida por el presidente colombiano, alias ‘Comandante 7’ cumplía un papel clave para Los Tiguerones. El ciudadano ecuatoriano funcionaba como uno de los principales enlaces de la organización entre Colombia y Ecuador.

Su actividad estaba relacionada con la administración de rentas ilícitas. Esos recursos servían para sostener la logística y el componente bélico de la organización criminal en Esmeraldas y Nariño.

Además, las autoridades lo vinculaban con una red dedicada al lavado de activos. Los recursos que ingresaban a esa estructura provenían del narcotráfico y la extorsión.

La captura ocurrió en Soacha, Cundinamarca. La Policía Nacional de Colombia ejecutó el procedimiento junto con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. La acción permitió ubicar y detener al ciudadano ecuatoriano, quien ahora enfrenta un proceso con fines de extradición.

Una captura con requerimiento de Ecuador

Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias ‘Comandante 7’, ya tenía una orden de captura vigente en Ecuador. A ese requerimiento se sumaba una notificación roja de Interpol por homicidio y delincuencia organizada.

El caso forma parte de la cooperación de seguridad entre Ecuador y Colombia para perseguir a integrantes de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras. En este caso, las autoridades señalaron al detenido como un enlace de Los Tiguerones con actividades relacionadas con Esmeraldas y Nariño.

El presidente de Colombia sostuvo que su país no será un escondite para criminales extranjeros. También afirmó que su gobierno fortalecerá la cooperación internacional para perseguir y capturar a estos objetivos y ponerlos a disposición de la justicia, sin importar el lugar en el que se encuentren.

La captura de alias ‘Comandante 7’ se produce, de acuerdo con la información difundida, mediante la coordinación directa entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. El procedimiento se ejecutó en territorio colombiano y tiene como objetivo que el detenido enfrente el requerimiento de la justicia ecuatoriana.

Al informar sobre el operativo, el Presidente colombiano destacó la cooperación internacional como una herramienta para enfrentar a estructuras criminales con presencia y conexiones entre distintos países. En este caso, las autoridades atribuyeron a alias ‘Comandante 7’ un rol dentro de Los Tiguerones y su conexión con actividades ilícitas destinadas al sostenimiento de la organización.

El mandatario cerró su mensaje con la afirmación de que Colombia reforzará la cooperación internacional para perseguir, capturar y entregar a la justicia a criminales extranjeros que se encuentren en su territorio.

¡Cayó alias “Comandante 7”, objetivo de alto valor de Ecuador!



En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante… pic.twitter.com/WPSfRe6xuA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026

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