Estos son Los Tiguerones, el GDO que Marco Rubio designó grupo terrorista

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Las acciones internacionales contra el crimen organizado en Ecuador sumaron un dictamen formal este miércoles 9 de septiembre de 2026. Tras dialogar en Quito con el presidente Daniel Noboa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, oficializó la declaratoria del GDO “Los Tiguerones” al catalogarlo como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, así se informó en una nota periodística publicada en este Medio, este mismo miércoles.

Quiénes conforman Los Tiguerones grupo terrorista

La agrupación delictiva nació en Guayaquil entre 2017 y 2019 como un brazo armado de Los Choneros. Sus integrantes operaban inicialmente en barrios populares como Nueva Prosperina y Socio Vivienda, expandiendo luego su presencia hacia la provincia de Esmeraldas.

El origen de esa expansión territorial estuvo atado a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, quien lideraba la estructura de Los Choneros. Rasquiña aprovechó que el guardia penitenciario William Alcívar, alias Willy, le ingresaba contrabando a la prisión para encargarle el avance hacia Esmeraldas, encomendándole ganar territorio y desplazar a rivales bajo la bandera ‘chonera‘.

En sus inicios, la estructura cumplía tareas de sicariato, robos, acopio de sustancias ilícitas y control barrial. El quiebre absoluto se produjo en diciembre de 2020 con el asesinato de Rasquiña en Manta.

Su muerte desató un vacío de poder que fracturó a la organización matriz y llevó a Los Tiguerones a independizarse, forjando la alianza criminal Nueva Generación junto a Los Lobos y Los Chone Killers para disputar prisiones y rutas de narcotráfico.

Los fundadores y el clan familiar de alias Willy

La organización fue fundada y dirigida por William Joffre Alcívar Bautista, conocido bajo los alias de ‘Willy’, ‘Negro Willy’ o ‘El Emperador’. Alcívar laboraba como guía penitenciario en la cárcel de Guayaquil, puesto que empleó para ingresar contrabando y reclutar reclusos.

El mando se consolidó como una red familiar integrada por sus hermanos Álex Iván Alcívar Bautista, alias Ronco, y Luis Ernesto Alcívar Bautista, alias Puya, a quien ayudó a fugar en mayo de 2019 con un ciudadano mexicano sentenciado por narcotráfico. A ellos se sumó su padre, William Alcívar Bautista Quiñonez.

En octubre de 2024, Willy y Ronco fueron arrestados en España en una operación conjunta. No obstante, la justicia de ese país los dejó en libertad argumentando falta de información remitida para su extradición, lo que derivó en disputas de mando territorial en Guayaquil entre células como Los Fénix y Los Igualitos.

Situación jurídica de los principales cabecillas

El estado judicial de los mandos de la organización presenta distintos frentes legales. En octubre de 2024, alias Willy y su hermano alias Ronco fueron aprehendidos en España durante una operación policial conjunta.

Sin embargo, la justicia española los dejó en libertad argumentando que las autoridades ecuatorianas no remitieron a tiempo información considerada vital para formalizar su extradición. En Ecuador, Willy mantiene órdenes de prisión preventiva vigentes por terrorismo y delincuencia organizada.

Por su parte, Luis Ernesto Alcívar Bautista, alias Puya, otro de los hermanos de alias Willy, registraba una condena de 34 años por homicidio antes de escapar en 2019, permaneciendo en condición de prófugo y es uno de los cabecillas más buscados de la banda criminal.

A su vez, el padre de los cabecillas, William Alcívar Bautista Quiñonez, fue arrestado en 2023 por delincuencia organizada y sigue recluido en prisión.

Respecto a otros mandos, Álex Salazar Villamar fue excarcelado a finales de 2021 tras cumplir el 60 % de una pena de 32 meses por receptación, mientras que en operativos policiales como Fénix 224 se capturó a cabecillas intermedios como Ronny Javier B. M., alias Gordo, y Julio Alexander C. M., alias Perico, en distritos del norte de Guayaquil.

Tomas armadas, masacres y extorsiones en el país

El historial de la agrupación incluye hechos de extrema conmoción social. En enero de 2024, miembros armados del grupo irrumpieron en vivo en el canal TC Televisión en Guayaquil, secuestrando a periodistas y personal técnico siguiendo órdenes telefónicas de su líder.

Toma de TC televisión en enero de 2024 por Los Tiguerones

En el sistema penitenciario participaron en sangrientos motines, incluida la masacre de la Penitenciaría del Litoral que dejó 119 fallecidos con decapitaciones y ataques con armas de fuego.

A escala urbana perpetraron la muerte de nueve pescadores en el puerto de Esmeraldas en abril de 2023, ataques armados con coches bomba, detonaciones extorsivas en gasolineras y la matanza del sector Socio Vivienda que obligó al desplazamiento forzado de familias enteras.

Nexos internacionales con cárteles de México y Balcanes

La red delictiva opera como punto de almacenamiento y salida marítima para cargamentos de cocaína que ingresan desde Colombia. En esos envíos actúan como socios logísticos del mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del cartel de los Balcanes.

El grupo brinda resguardo armado y transporte hacia terminales portuarias para enviar cargamentos hacia Estados Unidos y Europa, cobrando además cuotas fijas a comerciantes y particulares mediante las denominadas “vacunas”.

Con esta nueva declaratoria, la agrupación pasa a integrar la lista de bandas ecuatorianas sancionadas bajo esa categoría por Washington, en la que ya constan Los Choneros, Los Lobos y Los Chone Killers.

Bloqueo financiero de bienes y sanciones en EE. UU.

La sanción emitida por el gobierno de Donald Trump congela inmediatamente todas las propiedades, bienes y cuentas bancarias vinculadas a la banda o sus intermediarios bajo territorio de Estados Unidos.

La medida dispone además el retiro inmediato de visados y la prohibición de ingreso a territorio norteamericano para todos sus colaboradores y miembros de la estructura.

Asimismo, activa severos procesos penales contra personas o entidades privadas que suministren armas, pertrechos, apoyo logístico o respaldo económico a la agrupación delictiva.

Nuevos fondos económicos y entrega de buques militares

Durante su comparecencia en la capital, Marco Rubio informó que solicitará al Congreso estadounidense 45 millones de dólares adicionales para que Ecuador desmantele estas organizaciones terroristas.

A ese paquete se añadirán otros 10 millones de dólares específicos para combatir la minería ilegal en el territorio nacional.

En el ámbito operativo naval, Rubio anunció la entrega de un buque de 110 pies de la Guardia Costera de EE.UU. y la llegada de un total de 12 buques navales interceptores hasta finalizar 2026.

Estas unidades se sumarán a los operativos conjuntos que se ejecutan en aguas territoriales ecuatorianas bajo protocolos bilaterales.

Preguntas frecuentes sobre quiénes son Los Tiguerones

❓ ¿Cuál es la situación legal actual de alias Willy, cabecilla de Los Tiguerones grupo terrorista?

La situación jurídica de los principales cabecillas, entre ellos alias Willy, quien se encuentra en libertad en España por falta de envío de información para su extradición, pero afronta órdenes de prisión preventiva en Ecuador por terrorismo y delincuencia organizada.

William Alcívar fue detenido en octubre de 2024 en territorio español junto a su hermano alias Ronco antes de que se dictaminara su liberación.

❓ ¿Por qué fue catalogado Los Tiguerones grupo terrorista por parte de EE. UU.?

Por operar en el tráfico transnacional de cocaína y cometer ataques armados con explosivos contra civiles, periodistas y fuerzas del orden.

La declaratoria fue oficializada en Quito por el secretario de Estado Marco Rubio durante un encuentro bilateral con Daniel Noboa.

❓ ¿Qué paradero tienen los otros mandos fundadores del clan de alias Willy?

Su hermano alias Puya se encuentra prófugo tras fugarse en 2019, mientras que su padre permanece encarcelado por delincuencia organizada.

La estructura original se organizó como un clan familiar desde los pabellones del complejo carcelario de Guayaquil.

❓ ¿Qué fondos y buques entregará Estados Unidos a Ecuador para seguridad?

Estados Unidos entregará nuevos fondos económicos y entrega de buques militares y solicitará USD 45 millones para desmantelar bandas terroristas, USD 10 millones contra minería ilegal y entregará 12 buques navales interceptores hasta finalizar 2026.

La asistencia incluye una nave guardacostas de 110 pies para patrullajes conjuntos en aguas territoriales ecuatorianas.

❓ ¿Qué consecuencias financieras inmediatas genera la designación de terrorismo de EE. UU.?

La inmovilización inmediata de cuentas bancarias y bienes en suelo estadounidense y sanciones penales a terceros que brinden apoyo logístico o financiero.

La herramienta legal aísla al grupo de los sistemas financieros internacionales y prohíbe el otorgamiento de visados a sus miembros.

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