Alias ‘Colorado’, presunto integrante de Los Tiguerones, fue detenido tras una narcofiesta en Guayas

Una fiesta con decoración alusiva al narcotraficante colombiano Pablo Escobar terminó con la detención de alias ‘Colorado’ en Santa Lucía, cantón de Guayas. El Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo en el sector La Florida, luego de recibir información de Inteligencia Militar sobre la presencia de presuntos integrantes de Los Tiguerones.

Los militares identificaron al detenido como Eduardo D. Navarrete. Según la institución, alias Colorado sería presunto integrante de esta organización criminal y estaría vinculado con actividades ilícitas como cobro de vacunas, extorsión, sicariato y secuestro en cantones de la Costa.

El operativo se realizó durante una celebración en Santa Lucía

La intervención ocurrió la madrugada del martes 18 de agosto de 2026. En el lugar se desarrollaba una fiesta por el cumpleaños de uno de los miembros de la supuesta banda aliada a Los Tiguerones.

La celebración tenía elementos que aludían a Pablo Escobar, entre ellos fotografías del narcotraficante colombiano. El operativo militar interrumpió el evento y posteriormente los uniformados realizaron un allanamiento.

El Ejército informó que actuó con base en información de Inteligencia Militar. Los militares conocían sobre la posible presencia de presuntos integrantes del grupo delictivo organizado Los Tiguerones en el sector La Florida, en Santa Lucía.

Durante la operación, los uniformados aprehendieron a Eduardo D. Navarrete, alias Colorado. Según el Ejército, el detenido estaría relacionado con cobro de vacunas, extorsión, sicariato y secuestro.

Además de la detención, los militares decomisaron varios indicios. Entre ellos constan un arma de fuego, 10 municiones y siete fundas con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que serían cocaína.

También encontraron 10 fundas con una sustancia vegetal, que presuntamente era marihuana. La operación permitió decomisar una motocicleta reportada como robada y otra con el chasis adulterado.

Los militares también incautaron tres teléfonos celulares y 12 dólares en efectivo. El Ejército puso al detenido y todos los indicios a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Los Tiguerones figura entre las organizaciones terroristas identificadas por el Gobierno

El Gobierno de Ecuador identificó a Los Tiguerones como una organización terrorista en 2024. Las autoridades vinculan a esta y otras bandas criminales con el aumento de la violencia en el país.

Ecuador cerró 2025 con un récord de más de 9 200 asesinatos. La tasa llegó a casi 50,9 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Las cifras oficiales también registraron más de 4 100 muertes violentas entre enero y junio de 2026. La mayoría de estos casos se atribuye a la disputa entre bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico.

En este contexto, el Ejército informó sobre la detención de alias ‘Colorado’ en Santa Lucía. La aprehensión ocurrió durante la operación ejecutada en una fiesta que incluía decoración alusiva a Pablo Escobar y que, según la información militar, reunía a presuntos integrantes vinculados con Los Tiguerones.

#Guayas | En una operación militar en #SantaLucía, las FF.AA aprehendieron a alias “Colorado”, presunto integrante del GDOT “Los Tiguerones”. Durante el allanamiento se decomisaron un arma, municiones, presuntas sustancias ilícitas, motocicletas y celulares. #BloqueDeSeguridad pic.twitter.com/L4j33LUFTu — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) August 18, 2026

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