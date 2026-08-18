Alias ‘Pipo’ presenta recurso a España para evitar su extradición a Ecuador

La defensa de alias ‘Pipo’, Wilmer Chavarría, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional de España para evitar su extradición a Ecuador, como este organismo lo autorizó a finales de julio, según confirmó este martes 18 de agosto de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

El recurso presentado por alias ‘Pipo’ a España para evitar su extradición a Ecuador

La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional de España, que a finales de julio autorizó su extradición a Ecuador. El Gobierno ecuatoriano espera una resolución de la justicia española.

La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, presentó un recurso contra su extradición a Ecuador, autorizada por la Audiencia Nacional de España a finales de julio de 2026.

La información fue confirmada este martes 18 de agosto por el ministro del Interior, John Reimberg, y por fuentes jurídicas españolas consultadas por EFE.

Reimberg explicó que Ecuador todavía no ha recibido una notificación formal sobre la extradición debido al recurso presentado por la defensa de Chavarría.

Según el Ministro, se trata de un recurso para solicitar la revisión de la decisión adoptada por la justicia española.

“La defensa de alias ‘Pipo’ presentó un nuevo documento, entiendo que se llama un documento de súplica, no recuerdo bien el nombre, donde piden que se revise el proceso de extradición”, sostuvo Reimberg.

El funcionario señaló que ahora corresponde esperar la resolución de las autoridades judiciales españolas y expresó su expectativa de que Ecuador pueda recibir la notificación oficial posiblemente a finales de septiembre.

¿Por qué España autorizó la extradición de ‘Pipo’?

La Audiencia Nacional española autorizó a finales de julio la extradición de Chavarría a Ecuador para que termine de cumplir una condena de 16 años de prisión.

La sentencia está relacionada con tres homicidios ocurridos durante un tiroteo posterior al asalto a una entidad bancaria en Ecuador, en 2010.

De acuerdo con el auto judicial, la decisión todavía podía ser recurrida mediante un recurso de súplica, dentro de un plazo de tres días. La defensa hizo uso de esa posibilidad.

España tomó esta decisión después de rechazar la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Chavarría. Las autoridades estadounidenses lo requieren por su presunta participación en una operación de narcotráfico relacionada con el ingreso de cinco kilos de cocaína a California.

‘Pipo’ podría enfrentar otro pedido de extradición de Estados Unidos

John Reimberg señaló que, una vez que Chavarría llegue a Ecuador, será recluido en la Cárcel del Encuentro, considerada la prisión de máxima seguridad del país.

El Ministro también indicó que existe la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a solicitar su extradición a Ecuador.

Por ahora, la defensa de Chavarría busca que la justicia española revise el proceso de extradición antes de que este pueda ser enviado a Ecuador.

¿Cuándo fue detenido ‘Pipo’?

Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, en el sur de España. Según la información proporcionada por EFE, había llegado a ese país en 2022 desde Colombia utilizando una identidad falsa, después de haber fingido su muerte en Ecuador.

El considerado líder de Los Lobos se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar ser reconocido.

También es investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio

En Ecuador, Chavarría está procesado dentro de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

En esta causa también están involucrados otros dos presuntos cabecillas de Los Lobos, además de un exministro, un exasambleísta del correísmo y dos empresarios.

En febrero de 2026, Chavarría fue interrogado en una prisión de Zaragoza, España, a petición de la Fiscalía ecuatoriana.

Durante ese interrogatorio hizo una acusación contra el presidente Daniel Noboa, al señalar que supuestamente habría ordenado el asesinato de Villavicencio ante el temor de que el candidato ganara las elecciones. Esa afirmación fue realizada por Chavarría sin presentar pruebas y fue negada por el oficialismo ecuatoriano.

La Fiscalía General del Estado ha solicitado que los procesados en esta causa sean llamados a juicio. La decisión judicial sobre ese pedido podría conocerse en los próximos días.

Alias ‘Pipo’ presenta recurso a España para evitar su extradición a Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué recurso presentó alias ‘Pipo’ para evitar su extradición a Ecuador?

La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presentó un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional de España para solicitar la revisión de la decisión que autorizó su extradición a Ecuador.

La Audiencia Nacional autorizó la extradición a finales de julio de 2026, pero la defensa utilizó el mecanismo legal disponible para intentar que esa decisión sea revisada. Ecuador todavía espera la notificación formal.

❓ ¿Por qué España autorizó la extradición de alias ‘Pipo’ a Ecuador?

España autorizó la extradición para que Chavarría termine de cumplir una condena de 16 años de prisión en Ecuador.

La condena está relacionada con tres homicidios ocurridos durante un tiroteo posterior al asalto a una entidad bancaria en Ecuador, en 2010. La decisión española podía ser recurrida mediante un recurso de súplica.

❓ ¿Qué pasará con alias ‘Pipo’ si España confirma su extradición a Ecuador?

Si la justicia española mantiene la decisión, Chavarría sería enviado a Ecuador para cumplir su condena.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que, una vez en Ecuador, alias ‘Pipo’ sería recluido en la Cárcel del Encuentro, considerada una prisión de máxima seguridad. Además, existe la posibilidad de que Estados Unidos solicite posteriormente su extradición.

❓ ¿Cuándo fue detenido alias ‘Pipo’ en España y por qué Estados Unidos lo buscaba?

Wilmer Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, España. Estados Unidos lo requiere por su presunta participación en una operación de narcotráfico relacionada con el ingreso de cinco kilos de cocaína a California.

España rechazó la solicitud de extradición estadounidense antes de autorizar su entrega a Ecuador. Según la información citada, Chavarría había llegado a España en 2022 desde Colombia utilizando una identidad falsa.

❓¿Qué relación tiene alias ‘Pipo’ con el asesinato de Fernando Villavicencio?

Chavarría está procesado en Ecuador dentro de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

En febrero de 2026 fue interrogado en una prisión española a petición de la Fiscalía ecuatoriana. Durante ese interrogatorio señaló al presidente Daniel Noboa como supuesto responsable de ordenar el asesinato, pero no presentó pruebas y el oficialismo negó esa acusación.

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