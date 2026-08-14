Ecuador espera la extradición de alias ‘Pipo’ en las próximas semanas

El ministro del Interior, John Reimberg, anticipó que el traslado del cabecilla criminal Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, desde Europa hacia territorio ecuatoriano se concretaría en las próximas semanas.

La extradición de alias “Pipo” constituye un objetivo central para las autoridades nacionales, quienes esperan la notificación judicial oficial para poner en marcha el operativo de traslado.

Pasos legales para la extradición de alias ‘Pipo’

El titular del Ministerio del Interior señaló que Ecuador cumplió con todos los requerimientos jurídicos necesarios, por lo que la extradición de alias Pipo podría ejecutarse en las próximas semanas.

Una vez que la justicia española comunique formalmente su resolución, el procesado será ingresado bajo estrictas medidas de resguardo en la Cárcel del Encuentro, según informa EFE.

Audiencia Nacional dio luz verde a la entrega

La Audiencia Nacional de España avaló a finales de julio la entrega del principal líder de la banda criminal Los Lobos.

El propósito de la medida es que el procesado termine de cumplir una sentencia de 16 años de prisión por tres homicidios perpetrados durante el asalto a una entidad bancaria en 2010, según información de EFE.

La resolución de los magistrados españoles se dio tras descartar una solicitud paralela de extradición presentada por Estados Unidos, país que lo requería por presunto tráfico de cocaína hacia el estado de California.

Coordinación internacional y garantías penitenciarias

Reimberg advirtió que el implicado comparte la misma defensa legal que William Alcívar Bautista, alias Willy, cuya entrega fue denegada previamente por no haberse remitido a tiempo las garantías sobre su seguridad en prisión.

Frente a este antecedente, según reporta EFE, el Estado ecuatoriano ha mantenido coordinación con autoridades estadounidenses para presentar los sustentos correspondientes y evitar contratiempos en los procesos de extradición.

Fuga, cirugías faciales y captura en Málaga

El sospechoso fue aprehendido en noviembre pasado en Málaga, en el sur de España. Las investigaciones determinaron que el sujeto ingresó a territorio europeo en 2022 procedente de Colombia, empleando una identidad falsa tras fingir su fallecimiento en Ecuador.

Para eludir los controles de las autoridades y no ser identificado, el investigado se sometió a siete cirugías en el rostro, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el 16 de noviembre de 2025.

Investigaciones por asesinato político

En el ámbito penal ecuatoriano, el procesado consta entre los imputados por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cometido en 2023, junto a otros líderes criminales, exfuncionarios y empresarios.

Por este caso, fue interrogado en febrero en el centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, donde declaró sin fundamentos ni pruebas que el crimen fue dispuesto por el actual mandatario nacional, según reporta EFE.

Con información de EFE

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