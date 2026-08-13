España autoriza la extradición de alias ‘Pipo’ a Ecuador

La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a Ecuador de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, señalado como presunto cabecilla de Los Lobos. La decisión consta en un auto emitido a finales de julio de 2026.

La autorización de España para la extradición de alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, a Ecuador

Chavarría deberá regresar de España a Ecuador para terminar de cumplir una condena de 16 años de prisión por tres homicidios ocurridos durante una persecución policial posterior al asalto a una entidad bancaria en 2010.

La resolución se produjo después de que los magistrados españoles rechazaran su extradición a Estados Unidos, país que lo reclamaba por su presunta participación en una operación de narcotráfico relacionada con el envío de cinco kilos de cocaína a California.

¿Por qué Ecuador reclama a ‘Pipo’?

Los hechos por los que Chavarría fue condenado ocurrieron el 3 de julio de 2010, cuando, según la documentación remitida por Ecuador, participó junto con otras dos personas en el asalto a una sucursal bancaria.

Durante el robo fueron sustraídos 38 000 dólares. Posteriormente se produjo una persecución policial y un intercambio de disparos en el que murieron tres personas.

Condena a 16 años de prisión

Un tribunal ecuatoriano condenó a Chavarría a 16 años de prisión ese mismo año.

Sin embargo, en septiembre de 2021 otro tribunal declaró extinguida la condena después de que se presentara un supuesto certificado de defunción que señalaba que Chavarría había muerto el 23 de febrero de ese año.

Posteriormente se determinó que el documento utilizado para registrar su defunción era falso y se anuló la decisión que había extinguido la condena.

‘Pipo’ fue detenido en España en 2025

Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, en el sur de España. Según la información remitida por las autoridades ecuatorianas, había llegado a ese país en 2022 con una identidad falsa procedente de Colombia, después de haber fingido su muerte en Ecuador.

De acuerdo con la información del caso, se habría sometido a siete intervenciones en el rostro para evitar ser reconocido.

En febrero de 2026 fue interrogado en una prisión de Zaragoza, a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación con la investigación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

Durante ese interrogatorio, Chavarría afirmó que el crimen habría sido ordenado por el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debido al supuesto temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025. Esta afirmación corresponde a una declaración de Chavarría y no implica que haya sido establecida judicialmente.

España pidió garantías penitenciarias a Ecuador

Durante la audiencia de extradición, realizada en junio de 2026, la Fiscalía española respaldó la entrega de Chavarría a Ecuador. Su defensa se opuso y argumentó que en el país existía riesgo de que fuera sometido a tratos inhumanos o degradantes y que su vida podía estar en peligro.

Ante estos argumentos, la Audiencia Nacional solicitó información adicional a Ecuador sobre el tiempo de condena que le quedaba por cumplir, calculado en casi cinco años, y sobre las garantías penitenciarias que se aplicarían en caso de concretarse la extradición.

Ecuador remitió información sobre la normativa vigente en materia de derechos y garantías de las personas privadas de libertad, además de las medidas implementadas para proteger la vida y la integridad personal de los presos.

Tras analizar esa información, la Audiencia Nacional consideró que Ecuador había presentado garantías suficientes para asegurar que el ingreso de Chavarría a prisión respetará sus derechos fundamentales.

Con esta decisión, España da luz verde a la entrega de Wilmer Chavarría a Ecuador, donde deberá continuar con el cumplimiento de la condena pendiente.Tu prueba Premium ha finalizado

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