España rechaza extraditar a alias ‘Pipo’ a Estados Unidos por una acusación imprecisa

La Audiencia Nacional de España rechazó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’. Este individuo es señalado como presunto líder de la organización criminal Los Lobos, considerada la banda más poderosa de Ecuador. La justicia española concluyó que la acusación por un supuesto delito de narcotráfico en Ecuador no describe los hechos con la precisión necesaria para autorizar su entrega.

Contexto del caso

Esta decisión llega mientras Chavarría espera que España resuelva un segundo pedido de extradición, esta vez formulado por Ecuador. Las autoridades ecuatorianas buscan que cumpla una condena de 16 años de prisión por tres homicidios cometidos durante un asalto a una entidad bancaria en 2010. Además, la Fiscalía de Ecuador ya lo interrogó en España dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Puedes leer la presunta participación de alias ‘Pipo’ en el caso Villavicencio en esta nota publicada por este Diario.

Cuestionamientos a la solicitud estadounidense

La justicia española cuestiona la solicitud de Estados Unidos, que reclama a Chavarría por su presunta participación en una operación para introducir cinco kilos de cocaína en California. La Fiscalía española respaldó esa solicitud durante el proceso de extradición celebrado esta semana. Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió que la entrega no procede.

En un auto al que tuvo acceso EFE y que aún puede ser recurrido ante el pleno del tribunal, los magistrados señalaron que la petición estadounidense presenta hechos “imprecisos”. Esa falta de detalle impide evaluar la conducta atribuida al reclamado y comprobar el cumplimiento de los principios de doble incriminación y especialidad que exige el proceso de extradición.

Detalles sobre las acusaciones

La reclamación de Estados Unidos sostiene que, desde una fecha no determinada y al menos hasta 2022, Chavarría habría distribuido grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hacia otros países de Sudamérica y Centroamérica para luego enviarlas a territorio estadounidense. También le atribuye el control de varios puertos ecuatorianos utilizados para traficar toneladas de droga.

No obstante, la Audiencia Nacional observó que la declaración jurada de un agente de la DEA, documento que sustenta la acusación, incorpora hechos correspondientes a 2023. Para el tribunal, esos acontecimientos quedan fuera del período temporal definido en la propia solicitud de extradición.

Defensa y argumentos presentados

Los jueces concluyeron que la documentación presentada no permite identificar con suficiente precisión importaciones concretas de cocaína hacia Estados Unidos, ni los momentos en que habrían ocurrido, ni otras circunstancias que permitan ubicar esos hechos dentro del período señalado por las autoridades estadounidenses. Por esa razón, consideraron que la información aportada no bastaría para sostener un procesamiento o una orden de detención.

Chavarría sigue pendiente de otra extradición a Ecuador. La Audiencia Nacional también analizó los argumentos presentados por la defensa. Sus abogados sostuvieron que la petición de Estados Unidos ocultaba una operación coordinada con Ecuador para facilitar una futura entrega del procesado a ese país.

Circunstancias adicionales y captura

La defensa basó esa hipótesis en declaraciones del ministro del Interior de Ecuador y en el hecho de que ladetención de Chavarría en España ocurrió antes de que Estados Unidos formalizara la acusación en su contra. El tribunal rechazó esos planteamientos. Los magistrados indicaron que ya existía una orden de detención emitida por el Tribunal del Distrito Sur de California antes de la presentación formal de la acusación, descartando así la supuesta coordinación denunciada por la defensa.

La Audiencia Nacional también precisó que la posibilidad de imponer cadena perpetua en Estados Unidos no constituye, por sí sola, un impedimento para conceder una extradición. El tribunal recordó que una eventual entrega podría condicionarse a que el Estado requirente garantice que esa pena sea revisable y no tenga carácter permanente.

Circunstancias personales y antecedentes

Las autoridades españolas capturaron a alias ‘Pipo’ en noviembre de 2025 en Málaga. Según información del caso, llegó a España en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, después de fingir su muerte en Ecuador. Además, presuntamente se sometió a siete cirugías en el rostro para evitar ser reconocido.

Tras su captura, la Fiscalía ecuatoriana lo interrogó en prisión como investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Durante esa diligencia, Chavarría aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, porque temía que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

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