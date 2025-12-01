En el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía pedirá la vinculación de alias ‘Pipo’, Wilmer Geovanny C.B., cabecilla de Los Lobos; la fiscal Ana Hidalgo envió un oficio a la jueza encargada del proceso que busca establecer la autoría intelectual del crimen.

La fiscal Ana Hidalgo solicitó a la jueza del caso que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio que señale día y hora para la vinculación de tres personas más a la instrucción fiscal.

El período de instrucción fiscal del caso denominado Magnicidio FV debía concluir el 4 de diciembre; sin embargo, con este pedido, se ampliaría por treinta días más.

Además, de alias ‘Pipo’, presunto cabecilla de los Lobos, la Fiscalía pide vincular a Ángel Esteban A.M. y Luis Alfredo A.A..

La Fiscal del caso solicita señalar día y hora para que se realice la audiencia de vinculación de las tres personas.

En el caso de alias ‘Pipo’ y de Luis Alfredo A.A. se pide oficiar a los organismos correspondientes porque los dos están bajo prisión en Málaga, España, y Ecuador, respectivamente.

John Reimberg se refirió a la captura de alias ‘Pipo’

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la captura de alias ‘Pipo’ en España, este lunes, en entrevista con Centro Digital.

“Lo seguimos desde Dubái hasta España. Nadie pensó que estaba vivo, pero nuestra Policía lo capturó en coordinación internacional. Era el financista y cabecilla de la estructura criminal más grande de Sudamérica”, dijo.

El Ministro explicó que Estados Unidos reconoce a Los Lobos como grupo terrorista y que alias Pipo manejaba rutas de narcotráfico hacia Norteamérica y Europa, con vínculos al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Informe externo: Asesinato de Fernando Villavicencio