Las acusaciones de Marcelo Lasso Saavedra reactivaron el debate alrededor del magnicidio Fernando Villavicencio.

El supuesto testigo, en declaraciones rendidas desde Bolivia ante la justicia de Estados Unidos, aseguró que altos exfuncionarios ecuatorianos habrían tenido participación en el crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. Fue una versión que rápidamente generó repercusión en redes.

En su testimonio, el supuesto informante mencionó a Guillermo Lasso y a su cuñado Danilo Carrera, atribuyéndoles presuntos pagos relacionados con el asesinato del excandidato presidencial.

Respuesta del expresidente Guillermo Lasso frente a la declaración

En un mensaje difundido este sábado 22 de noviembre de 2025, Guillermo Lasso calificó el testimonio como “un burdo intento de desviar la atención” en la investigación del “deleznable asesinato” de Villavicencio.

El expresidente Lasso aseguró que el relato del testigo es “falso” y “amañado”, recordando que durante su presidencia solicitó el apoyo del FBI para garantizar una investigación independiente.

“No voy a dejar que me arrastren a las cloacas”, enfatizó el exmandatario, subrayando su rechazo a lo que considera maniobras de desprestigio.

Que un delincuente, convicto y confeso, asistente personal del narcotraficante Leandro Norero, quien además afirma que se dedica a hacer declaraciones falsas por miedo, dinero o rebajas carcelarias, aparezca ahora con una amañada declaración -esta vez pretendiendo enlodarme- es… pic.twitter.com/NIgnOcFwKA — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 22, 2025

Fiscalía abre nueva línea investigativa

Las afirmaciones de Marcelo Lasso no solo generaron reacciones políticas, sino también un movimiento institucional.

La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación previa por presunta asociación ilícita con fines de fraude procesal, centrada en procesados y sospechosos del caso Villavicencio.

Según el Ministerio Público, esta decisión responde a “narrativas posicionadas sin sustento legal” en los últimos días por personas relacionadas al proceso judicial.

