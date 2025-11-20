Fiscalía abre investigación por supuesta asociación ilícita en el caso Magnicidio de Fernando Villavicencio

La Fiscalía General del Estado informó que empezó una investigación previa de oficio por supuesta asociación ilícita con fines de fraude procesal relacionada con el caso Magnicidio Fernando Villavicencio.

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Investigación relacionada con el caso Magnicidio Fernando Villavicencio

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la institución indicó que esta acción involucra a sospechosos y procesados en el caso, debido a las narrativas que estos actores —junto con personas vinculadas al proceso— intentan posicionar en los últimos días sin sustento legal.

La institución explicó que esos discursos se apoyan en supuestos procesos judiciales en el exterior que no tienen incidencia en las causas tramitadas en el Ecuador.

La Fiscalía, a su vez, recordó que los testimonios rendidos bajo juramento ante la justicia ecuatoriana cuentan con verificación y corroboración mediante pruebas concordantes y pertinentes. Estos elementos fueron valorados por los tribunales de juicio competentes, lo que refuerza la legitimidad de las actuaciones procesales dentro del país.

#COMUNICADO | Respecto a la intención de desviar la atención en torno a la investigación dentro del caso denominado Magnicidio FV, #FiscalíaEc informa que este será su único pronunciamiento al respecto y reitera su llamado a informarse por canales oficiales.⬇️ pic.twitter.com/btRb2AVMJo — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 20, 2025

Cuestionamiento desde la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía rechazó de manera firme que procesados, sentenciados o prófugos utilicen “mentiras, artimañas” y desinformación para poner en duda la objetividad y el profesionalismo del sistema procesal ecuatoriano.

La entidad enfatizó que cada investigación y cada proceso penal respeta los principios que regulan la actuación de la Fiscalía y de los equipos investigativos de la Policía Nacional.

Además, la institución reiteró ante la ciudadanía su compromiso con la verdad procesal y la justicia, pilares esenciales en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía señaló que mantiene su trabajo para que los responsables de los hechos investigados enfrenten las consecuencias que establece la Ley.