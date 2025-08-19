La jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, María Daniela Ayala, fue designada por sorteo para conocer el caso Magnicidio FV, proceso que investiga el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ayala reemplaza temporalmente a la magistrada Karen Matamoros, titular del despacho.

En este proceso, la Fiscalía prevé formular cargos en contra del exministro del correísmo, José S.; del empresario con llamado a juicio en el caso Metástasis, Xavier J.; del exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Ronny A.; y de Daniel S., quien paga una condena por corrupción en el sistema judicial y de salud.

Antecedentes de la jueza en el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio

A la jueza titular del despacho, Karen Matamoros, se la recuerda por la sentencia de abril de 2017 contra los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, a quienes impuso un año de prisión por calumnias contra el excontralor Carlos Pólit.

Aunque la decisión se aplicó, la pena se extinguió posteriormente a pedido de Pólit. Mientras dure el reemplazo, Ayala estará al frente de las causas que lleguen a esa judicatura.

Pedido de formulación de cargos en el caso Magnidicio de Fernando Villavicencio

El sorteo que asignó la causa a Ayala se realizó el lunes 18 de agosto, pocas horas después de que la fiscal Ana Hidalgo solicitara a la justicia que se señalara una fecha para formular cargos en contra de los cuatro sospechosos.

La Fiscal fundamentó su pedido en lo que calificó como una “minuciosa investigación” y en “sólidos elementos de convicción” que apuntarían a los procesados como presuntos autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.

De acuerdo con el escrito remitido por Hidalgo, durante la fase previa se encontraron elementos que permiten presumir la participación de los señalados como autores o cómplices en el delito investigado.

La solicitud de la Fiscalía se presenta más de dos años después del sicariato contra Villavicencio y tres meses luego de que José S., Ronny A., Xavier J. y Daniel S., fueron notificados de que existían indicios sobre su posible participación en la autoría intelectual del hecho.

Reacción de la familia de Fernando Villavicencio

Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, consideró que la convocatoria a audiencia es apenas un paso inicial. Recordó que desde el crimen han enfrentado amenazas y campañas de desprestigio en contra de su familia. “Son los mismos que Fernando señaló en vida y a quienes investigó, develando toda su corrupción”, manifestó.

Todavía falta que la jueza Ayala defina la fecha de audiencia en la que la fiscal Hidalgo deberá exponer los hechos que sustentan su pedido, detallar los elementos de convicción obtenidos y plantear las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la comparecencia de los procesados al juicio penal.