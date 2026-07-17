Por qué España rechazó la extradición a EE.UU. de alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos

La situación judicial de Wilmer Chavarría, conocido como alias ‘Pipo’, permanece abierta en España. Tanto Estados Unidos como Ecuador solicitaron su extradición por causas diferentes, pero la justicia española ya respondió a uno de esos pedidos.

Solicitud de extradición de Estados Unidos a alias ‘Pipo’

Las autoridades estadounidenses acusaron al ciudadano ecuatoriano por su supuesta participación en una operación para introducir cinco kilos de cocaína en California.

Para sustentar su solicitud, Estados Unidos presentó una declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), fechada en 2023.

La Audiencia Nacional de España revisó esta documentación antes de decidir si autorizaba el traslado de alias ‘Pipo’ a territorio estadounidense.

Rechazo a la extradición de alias ‘Pipo’

El 17 de julio, la justicia española negó la extradición de Wilmer Chavarría a Estados Unidos. Según la sala penal, los hechos incluidos en la solicitud “son imprecisos”.

Esta falta de información impide valorar la conducta atribuida al requerido y comprobar los principios de doble incriminación y especialidad.

Además, los magistrados determinaron que las acusaciones expuestas en la declaración jurada de la DEA “estarían fuera del marco temporal acotado”.

La Audiencia Nacional concluyó que los elementos presentados por Estados Unidos no serían suficientes para sustentar un procesamiento o una orden de detención.

Extradición solicitada por Ecuador

A pesar del rechazo al requerimiento estadounidense, la situación legal de alias ‘Pipo’ en España sigue sin resolverse.

La justicia española aún debe pronunciarse sobre la solicitud enviada por Ecuador.

Las autoridades ecuatorianas buscan su extradición para que cumpla una condena de 16 años de prisión por tres homicidios ocurridos el 3 de julio de 2010 durante un tiroteo posterior al asalto a una sucursal bancaria.

Su captura tuvo lugar en noviembre de 2025, en el sur de España. Alias ‘Pipo’ había llegado a ese país tres años antes con una identidad falsa, después de fingir su muerte y someterse a cirugías para modificar su rostro.

Implicaciones en el caso Magnicidio FV

Wilmer Chavarría también figura en el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito en 2023.

Dentro de esa causa, alias ‘Pipo’ rindió un interrogatorio desde España. La Fiscalía ecuatoriana lo acusa de haber cobrado un millón de dólares por el crimen de Villavicencio.

Alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos y su extradición; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con la extradición de alias ‘Pipo’ a Estados Unidos? La Audiencia Nacional de España negó la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, a Estados Unidos. La justicia española consideró que los hechos expuestos en la solicitud eran imprecisos y que los elementos presentados no eran suficientes.

Estados Unidos lo requería por su supuesta participación en una operación para introducir cinco kilos de cocaína en California. Como sustento, presentó una declaración jurada de un agente de la DEA fechada en 2023.

La decisión fue emitida el 17 de julio. Los magistrados también señalaron que parte de las acusaciones estaría fuera del marco temporal definido en el pedido. ❓¿Quién es alias ‘Pipo’ y por qué es requerido por Ecuador y Estados Unidos? Alias ‘Pipo’ es Wilmer Chavarría, señalado como presunto líder de Los Lobos. Estados Unidos lo requería por una causa de narcotráfico, mientras que Ecuador solicita su extradición para que cumpla una condena por tres homicidios.

Las autoridades ecuatorianas buscan que cumpla una pena de 16 años de prisión por crímenes ocurridos el 3 de julio de 2010, durante un tiroteo posterior al asalto a una sucursal bancaria.

Chavarría fue capturado en noviembre de 2025 en el sur de España. Según la información disponible, había llegado a ese país con una identidad falsa después de fingir su muerte y someterse a cirugías para modificar su rostro. ❓¿Qué consecuencias tiene el rechazo de España al pedido de Estados Unidos? El rechazo impide, por ahora, que alias ‘Pipo’ sea extraditado a Estados Unidos por esa solicitud. Sin embargo, no resuelve su situación legal porque el pedido presentado por Ecuador continúa pendiente.

La Audiencia Nacional concluyó que no podía comprobar los principios de doble incriminación y especialidad debido a la falta de precisión de los hechos.

La decisión tampoco equivale a una absolución sobre las acusaciones estadounidenses. Se limita a negar el traslado con base en la documentación presentada ❓¿Cómo afecta esta decisión al proceso que sigue Ecuador contra alias ‘Pipo’? La negativa a Estados Unidos deja abierto el camino para que España analice por separado la solicitud de extradición presentada por Ecuador. La justicia española todavía no ha resuelto ese pedido.

Ecuador requiere a Chavarría para ejecutar una condena de 16 años por tres homicidios. Esa causa es distinta del expediente de narcotráfico presentado por Estados Unidos.

Por ello, la resolución emitida el 17 de julio no determina el resultado del requerimiento ecuatoriano. ❓¿Qué sigue ahora en la situación judicial de alias ‘Pipo’? La justicia española deberá pronunciarse sobre el pedido de extradición enviado por Ecuador. También continuará abierta su vinculación con otras investigaciones, entre ellas el caso Magnicidio FV.

En esa causa, la Fiscalía ecuatoriana lo señala por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio y sostiene que habría cobrado un millón de dólares por el crimen.

Alias ‘Pipo’ ya rindió un interrogatorio desde España. Hasta que existan decisiones judiciales definitivas, los señalamientos pendientes deben tratarse bajo el principio de presunción de inocencia.

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