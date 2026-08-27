Presunto cabecilla de Los Tiguerones fue capturado en Colombia

El ecuatoriano Eduardo Cecilio V.O., alias ‘Colombia’, identificado como presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Tiguerones, fue capturado este jueves 27 de agosto de 2026 en Armenia, departamento de Quindío, Colombia.

Así fue la captura de alias ‘Colombia’

Alias ‘Colombia’ fue capturado este jueves 27 de agosto de 2026 en Colombia, tras una operación coordinada entre la Policía Nacional del Ecuador y las autoridades colombianas, luego de una investigación que permitió establecer su ubicación.

Alias ‘Colombia’ es requerido en Ecuador por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con los antecedentes investigativos por la Policía, mantenía incidencia sobre la estructura de Los Tiguerones desde Colombia.

Operativo coordinado entre Ecuador y Colombia

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador.

En el operativo también participaron la Policía Nacional de Colombia, a través de la DIJIN y DIPOL, la Fiscalía General de la Nación y comandos COPES.

La cooperación entre las instituciones permitió localizar a alias “Colombia” en Armenia y ejecutar la orden judicial en su contra.

Como resultado de la intervención fue detenido Eduardo Cecilio V.O. y se incautaron cuatro terminales móviles, registrados como indicios.

Más de 20 años cometiendo homicidios

Según la información investigativa, alias ‘Colombia’ suma más de 20 años dedicándose a actividades criminales como homicidio, sicariato y narcotráfico.

En Ecuador era considerado un integrante de interés policial y presunto cabecilla de Los Tiguerones.

En el 2013 se habría fugado del Centro de Privación de Libertad La Roca.. Posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a Ecuador, donde cumplía una sentencia de 25 años de prisión.

Incumplió la prelibertad y salió de Ecuador

Según información policial, el 21 de marzo de 2022, Alias ‘Colombia’ accedió al beneficio de prelibertad, cuando todavía tenía 4.064 días pendientes de cumplimiento de su sentencia.

Como parte de las condiciones para acceder a este beneficio, debía presentarse mensualmente en el CPL Santo Domingo N.° 1. Pero la Policía indicó que desde marzo de 2022 incumplió esta medida.

Posteriormente, ingresó de manera irregular a Colombia y comenzó a movilizarse entre Cali, Medellín y Armenia.

Presunta incidencia sobre Los Tiguerones desde Colombia

De acuerdo con los antecedentes investigativos, desde territorio colombiano alias ‘Colombia’ habría continuado vinculado con actividades relacionadas con narcotráfico y sicariato, además de mantener incidencia sobre la estructura de Los Tiguerones en Ecuador.

Las investigaciones también lo vinculan con un homicidio ocurrido en Medellín en 2022, cuya víctima fue un ciudadano ecuatoriano.

La Policía señaló que la captura permite ubicar a un ciudadano que, desde 2022, habría incumplido las condiciones de su prelibertad y continuado, según la investigación, con actividades criminales desde Colombia.

Cooperación internacional contra el crimen organizado

La Policía Nacional del Ecuador destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación entre la ULCO y sus instituciones homólogas en Colombia.

“La Policía Nacional del Ecuador mantiene la coordinación con sus instituciones homólogas y autoridades de justicia para fortalecer las investigaciones y enfrentar a las estructuras delictivas que mantienen actividades y vínculos más allá de las fronteras nacionales”, indicó en un boletín de prensa.

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