EE.UU. designa a Los Tiguerones organización terrorista y anuncia más apoyo para Ecuador

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles 9 de septiembre que la Administración de Donald Trump designó como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones. El anuncio ocurrió en Quito, después de la reunión que Rubio mantuvo con el presidente Daniel Noboa durante su gira por Colombia, Ecuador y Perú. El grupo se suma así a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que Estados Unidos ya considera organizaciones terroristas.

Rubio explicó que Estados Unidos convierte a Los Tiguerones en un nuevo objetivo dentro de su estrategia contra las organizaciones criminales transnacionales. El secretario de Estado sostuvo que estos grupos no pueden considerarse únicamente mafias dedicadas a delitos comunes. Según dijo, también cuentan con armas y equipos cuya capacidad puede compararse con la de un ejército nacional. Por eso, planteó la necesidad de derrotarlos mediante una cooperación internacional más amplia, en la que Ecuador ocupa un lugar central.

Los Tiguerones y la estrategia contra el crimen organizado

A Los Tiguerones se les atribuye, entre otras acciones, la irrupción de un grupo armado en las instalaciones de TC Televisión durante una transmisión en directo, en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias ‘Willy’. Él permanece en libertad luego de que las autoridades lo detuvieran en España, pero finalmente no concretaron su extradición a Ecuador.

Durante una comparecencia en el Palacio de Carondelet, Rubio insistió en la dimensión de estas organizaciones. El funcionario señaló que Estados Unidos no las considera grupos comunes porque, además de participar en delitos, cuentan con una capacidad que calificó como terrorista. La intervención no incluyó una ronda de preguntas.

El Secretario de Estado también destacó la importancia de una coalición internacional para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales. En ese contexto mencionó el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump que reúne hasta ahora a gobiernos de países de América Latina afines al mandatario estadounidense.

Rubio destacó la relación entre Washington y Quito dentro de esa estrategia. Señaló que la alianza entre ambos países resulta fundamental y calificó a Ecuador como el mejor aliado de Estados Unidos en la región para ese propósito. También aseguró que fuerzas de élite de ambos países trabajan conjuntamente todos los días para desmantelar a los grupos criminales.

Más recursos y presencia militar de EE.UU. en Ecuador

La visita de Rubio ocurre mientras Estados Unidos mantiene una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico. Washington sostiene que, según su información de inteligencia, esas embarcaciones apoyan a lanchas que supuestamente trasladan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica.

En las últimas dos semanas, Estados Unidos hundió seis embarcaciones que señaló como colaboradoras de Los Choneros, considerada la banda criminal más antigua que opera en Ecuador.

La cooperación militar también tuvo una nueva expresión esta semana con la llegada a Ecuador de dos aeronaves MV-B22 Osprey. Estas participaron en un operativo en el enclave de minería ilegal de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Según la información entregada, el sector estaría bajo el control de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En materia económica, Rubio adelantó que la Administración de Trump solicitará al Congreso estadounidense la aprobación de otros 45 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida de 10 millones de dólares destinada exclusivamente al combate contra la minería ilegal, actividad que calificó como un robo a la riqueza del país.

Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies, unos 30 metros de eslora, junto con cinco interceptores adicionales. Con estas nuevas entregas, Ecuador sumará 12 embarcaciones recibidas durante este año para reforzar su capacidad marítima frente a las organizaciones criminales.

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