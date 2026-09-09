Marco Rubio deja Colombia y viaja a Quito para reunirse con Daniel Noboa

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó Barranquilla este miércoles 9 de septiembre y emprendió viaje hacia Quito, segunda parada de su gira por América Latina. El funcionario estadounidense terminó así una visita de menos de 24 horas a Colombia, donde se reunió con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El avión de Rubio despegó después de las 09:00 (14:00 GMT) desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y utilizado para atender a la ciudad de Barranquilla. El secretario de Estado llegó a Colombia el martes, alrededor de las 13:00 (18:00 GMT), para mantener su primer encuentro oficial con De la Espriella desde que asumió la Presidencia, hace apenas un mes.

Narcoterrorismo, comercio y recuperación de Colombia

La reunión entre Rubio y De la Espriella abordó varios asuntos de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Ambos funcionarios explicaron después del encuentro que la agenda incluyó la cooperación para enfrentar el denominado narcoterrorismo.

Los dos países también plantearon un mayor acercamiento en materia económica y comercial. A estos temas se sumó la recuperación de Colombia tras el gran terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

De la Espriella presentó además una hoja de ruta denominada Acuerdos de Barranquilla. El mandatario planteó este mecanismo para avanzar en el acercamiento y alineamiento entre Bogotá y Washington.

El anuncio ocurre después del distanciamiento que mantuvieron las dos capitales durante el gobierno del anterior presidente colombiano, Gustavo Petro, quien estuvo al frente del país entre 2022 y 2026.

Rubio, por su parte, calificó el momento actual como el inicio de una nueva “época dorada” en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El secretario de Estado también anticipó una “nueva etapa de cooperación que no tiene precedente” entre ambos gobiernos.

La visita dejó además dos acuerdos concretos. Colombia y Estados Unidos suscribieron dos memorandos de entendimiento para profundizar la cooperación en el uso, la transferencia y la explotación de energía nuclear con fines civiles. El segundo memorando busca fortalecer el aseguramiento de tierras raras.

Rubio continúa su gira por Ecuador y Perú

Después de concluir su agenda en Colombia, Rubio se dirige a Quito. En Ecuador tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa como parte de su recorrido por América Latina.

La visita a Ecuador constituye la segunda parada de la gira del secretario de Estado estadounidense. Después de Quito, Rubio viajará a Lima, Perú, donde mantendrá un encuentro con la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

La gira conecta a tres gobiernos de la región con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Los mandatarios de Colombia, Ecuador y Perú forman parte del grupo de jefes de Estado de derecha y ultraderecha de América Latina que se han alineado con Washington.

Ese alineamiento se concentra principalmente en asuntos económicos y de seguridad. La agenda de Rubio en los tres países contempla así reuniones con gobiernos que mantienen una posición cercana a la administración estadounidense en esos ámbitos.

El viaje del secretario de Estado comenzó en Colombia, donde su encuentro con De la Espriella abrió una nueva etapa de cooperación bilateral, según las declaraciones de ambos funcionarios. Ahora, Rubio continúa hacia Quito para reunirse con Noboa antes de cerrar su recorrido en Lima.

Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio.



Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca.… pic.twitter.com/EF2fGZGfq0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

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