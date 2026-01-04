¿Quién es Marco Rubio y por qué su nombre vuelve al centro del debate por Venezuela?

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

En enero de 2026, el nombre de Marco Rubio volvió a dominar búsquedas por la crisis en Venezuela. Muchos se preguntan quién es Marco Rubio y cuál es su rol real.

Como secretario de Estado, afirmó que EE.UU. usará “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela. Aclaró que Washington no está en guerra con el país, sino con el narcotráfico.

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Rubio dijo que las decisiones futuras dependerán de las acciones del chavismo. Su enfoque prioriza la seguridad y los intereses estadounidenses.

Habló sobre María Corina Machado

Rubio indicó que Estados Unidos no busca imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras y que está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

En ese contexto, expresó su apoyo a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a quien calificó como “fantástica” y afirmó que conoce desde hace mucho tiempo.

No obstante, sostuvo que el enfoque actual de Washington está marcado por la urgencia de atender los desafíos inmediatos en Venezuela, donde gran parte de la oposición se encuentra en el exilio.

Rubio señaló que las próximas semanas y meses serán cruciales para los intereses de Estados Unidos y para la estabilidad regional.

El secretario de Estado subrayó que la prioridad principal de su país es la “seguridad, protección, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos”.

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, antes del triunfo de la Revolución.

Creció en una familia trabajadora y ha contado esa historia como parte de su identidad política. Su padre fue camarero y su madre trabajó en hoteles del sur de Florida.

Criado en el catolicismo, tuvo un breve paso por el mormonismo antes de regresar a la Iglesia Católica. La fe ha sido un eje constante en su discurso público y legislativo.

Orígenes políticos y primeros cargos

Rubio inició su carrera política a finales de los años noventa en Florida. En 1999 fue electo a la Cámara de Representantes estatal.

Entre 2003 y 2006 fue líder de la mayoría republicana en ese organismo. Luego presidió la Cámara entre 2006 y 2008.

Su gestión se enfocó en recortes de impuestos y control del gasto público. Esas políticas también generaron críticas por favorecer a sectores de mayores ingresos.

El salto a la política nacional

En 2010 llegó al Senado de Estados Unidos por Florida. Ocupó ese cargo hasta 2025.

Durante su etapa legislativa integró comisiones clave como Relaciones Exteriores e Inteligencia. Allí consolidó una agenda dura en política exterior y seguridad.

En el Senado impulsó leyes relacionadas con Venezuela, China y derechos humanos. Su nombre se asoció a sanciones y presión internacional.

Aliado de Trump

En 2016 compitió contra Donald Trump en las primarias republicanas. El enfrentamiento fue público y áspero.

Con el tiempo, la relación cambió y Rubio se convirtió en un aliado del presidente. Esa cercanía marcó un giro en su trayectoria política.

Pasó de crítico a figura de confianza del trumpismo. Ese cambio también le generó cuestionamientos internos.

Secretario de Estado y poder acumulado

En enero de 2025, Trump lo nombró secretario de Estado. Fue confirmado por unanimidad en el Senado.

Se convirtió en el primer hispano en ocupar ese cargo. Desde allí alineó la diplomacia con la agenda “America First”.

Además, asumió funciones adicionales en seguridad nacional y USAID. Por eso fue apodado el “Secretario de Todo”.

Perfil ideológico y controversias

Rubio es un conservador firme en temas sociales y económicos. Se opone al aborto, al matrimonio igualitario y a regulaciones climáticas.

También ha sido criticado por su baja asistencia a votaciones en el Senado. Medios estadounidenses documentaron ausencias recurrentes.

Pese a ello, sigue siendo una figura central del poder republicano. Hoy, entender quién es Marco Rubio ayuda a leer la estrategia de EE.UU. en Venezuela.

Marco Rubio ha incluido a Ecuador en sus giras por América Latina como parte de su estrategia para reforzar alianzas frente a gobiernos considerados autoritarios en la región.

En sus visitas ha mantenido reuniones con autoridades ecuatorianas para abordar temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación regional, ejes que también atraviesan su postura frente a Venezuela.