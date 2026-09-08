Marco Rubio se reúne con Abelardo de la Espriella este martes en Colombia

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este martes 8 de septiembre de 2026 con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, en el norte del país. El encuentro busca consolidar el acercamiento bilateral entre Washington y Bogotá, apenas un mes después de la toma de posesión del mandatario colombiano.

La lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral ocuparán un lugar central en la agenda. La reunión, prevista para las 10:30 de la mañana (15:30 GMT), representa la primera visita de un alto funcionario de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump a Colombia desde que De la Espriella asumió el cargo.

Cooperación contra el narcotráfico

Rubio y De la Espriella analizarán nuevas formas de cooperación para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. El Departamento de Estado señaló que los dos gobiernos estudiarán una mayor coordinación en la “lucha conjunta contra el narcoterrorismo”.

Colombia anunció recientemente su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C). Esta alianza militar y operativa, impulsada por Estados Unidos, busca coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

El Gobierno de De la Espriella también autorizó a Washington a realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico dentro del territorio colombiano. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas operaciones se ha hecho pública.

En paralelo, Estados Unidos aprobó un paquete de 1 000 millones de dólares en ayuda material para reforzar la seguridad en Colombia.

La reunión también permitirá a ambos gobiernos revisar el estado de sus relaciones comerciales. Rubio y De la Espriella analizarán posibles mecanismos para alcanzar “unas relaciones comerciales más estrechas” entre los dos países.

Aranceles y ayuda tras el sismo

El mandatario colombiano ha propuesto que Estados Unidos suspenda temporalmente los aranceles que aplica a determinados productos colombianos. Actualmente, esas tarifas alcanzan el 12,5 %. De la Espriella busca esta medida para reducir las consecuencias económicas del sismo que golpeó al país. Hasta el momento, Washington no ha adoptado cambios frente a esa propuesta.

La emergencia también formará parte de la conversación. Rubio y De la Espriella revisarán el respaldo estadounidense a la recuperación de Colombia tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó al oeste y centro del país el pasado 10 de agosto.

El movimiento telúrico dejó 331 fallecidos. Frente a la emergencia, Estados Unidos anunció un aporte total de 26,5 millones de dólares para atender las necesidades derivadas del desastre.

Después de concluir su visita a Colombia, Rubio continuará su gira por Ecuador y Perú. Washington también busca fortalecer sus vínculos políticos con estos dos países luego de las victorias electorales de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.

Te recomendamos