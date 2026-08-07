Marco Rubio lanza advertencia a Cuba: ‘No pueden limitarse a esperar’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Cuba no tendrá una salida para evitar la presión de Washington. El funcionario afirmó que La Habana no podrá esperar el final del mandato de Donald Trump para buscar un cambio en la política estadounidense.

Según informó EFE, Rubio señaló que el Gobierno cubano perdió el respaldo de un aliado externo y que no encontrará un nuevo “patrocinador” en los próximos años. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Axios, donde habló sobre la situación política y económica de la isla.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó Rubio. El secretario de Estado explicó que Estados Unidos continuará bloqueando mecanismos que, según su visión, busquen reducir el impacto de las medidas aplicadas contra Cuba.

Se intensifica la presión de EE. UU. sobre Cuba

Rubio sostuvo que el Gobierno cubano no puede limitarse a esperar que pase el tiempo. Aseguró que las medidas estadounidenses continuarán durante el segundo mandato de Trump.

EFE indicó que Washington mantiene una estrategia enfocada en impulsar cambios económicos y políticos en la isla. La administración estadounidense ha aplicado nuevas sanciones contra funcionarios cubanos y entidades vinculadas al sector militar.

Rubio también afirmó que Cuba enfrenta una situación diferente debido a la pérdida de apoyos internacionales. Mencionó especialmente la relación histórica con Venezuela como uno de los factores que han cambiado el escenario regional.

Se agrava la crisis económica y energética en la isla

La advertencia de Rubio ocurre mientras Cuba atraviesa una fuerte crisis económica. La isla enfrenta problemas de abastecimiento, cortes eléctricos y dificultades para acceder a servicios básicos.

De acuerdo con EFE, la situación interna se complicó tras nuevas medidas de Estados Unidos relacionadas con el suministro de crudo y sanciones contra sectores estratégicos cubanos.

Rubio afirmó que confía en que Cuba avance hacia un cambio político antes del final de la actual administración estadounidense en 2029. También defendió una política de “paciencia y perseverancia” para mantener la presión sobre La Habana.

Pese al aumento de las sanciones, la Administración Trump mantiene conversaciones con representantes cubanos. Entre los interlocutores mencionados está Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro.

La Casa Blanca busca combinar la presión económica con canales de diálogo, mientras Rubio insiste en que no habrá una reducción de la estrategia estadounidense hacia Cuba en el corto plazo.

Con información de EFE

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