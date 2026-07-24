Marco Rubio afirma que María Corina Machado puede tener un rol en Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este jueves, 24 de julio de 2026, en Manila que la opositora venezolana María Corina Machado puede desempeñar un papel crucial en “la reconciliación” del país sudamericano.

Esta declaración se produce en un contexto donde la política en Venezuela 2026 ha estado marcada por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington.

Declaraciones sobre la reconciliación

Durante una rueda de prensa en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Rubio expresó: “Estoy seguro de que ella puede tener un rol” en las conversaciones que comenzarán entre el chavismo y la oposición en agosto.

Además, subrayó que para lograr una verdadera reconciliación, “cada elemento de la sociedad de Venezuela necesita estar representado”, destacando la importancia de Machado en este proceso.

Apoyo a María Corina Machado

Rubio resaltó que Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025, cuenta con un respaldo significativo dentro del país, señala EFE.

Afirmó: “Hay personas que la respaldan”, aunque no mencionó a otros actores específicos. Este apoyo se da en un momento crítico paraVenezuela, donde las tensiones políticas han aumentado tras la captura de Maduro.

Influencia estadounidense y futuras conversaciones

El secretario de Estado también comentó sobre el papel de Estados Unidos, que ha ejercido gran influencia desde la detención de Maduro.

Según Rubio, EE.UU. está facilitando las futuras conversaciones entre el Parlamento, controlado por el chavismo, y los opositores que formaron parte del Legislativo de 2015. “Estamos aquí para facilitar, no para dictar”, afirmó.

Reacciones ante las conversaciones

A pesar del apoyo estadounidense, el presidente Donald Trump ha reiterado que Washington dirigirá los esfuerzos en Venezuela hasta que se produzca una transición democrática, indica EFE.

La semana pasada, al anunciarse estas conversaciones, el Parlamento de 2015 agradeció al Gobierno estadounidense su respaldo al pueblo venezolano para “la recuperación del país”.

Posición de María Corina Machado

Aunque Machado se encuentra actualmente en el extranjero y enfrenta acusaciones por parte del chavismo, indicó que evaluará el anuncio sobre las conversaciones respaldadas por Washington. Sin embargo, aún no se conoce su posición definitiva ni quiénes integrarán las delegaciones.

Temas a discutir en las conversaciones

Dinorah Figuera, actual presidenta del Parlamento de 2015 y respaldada por EE.UU., adelantó que se abordarán temas como futuros comicios para elegir presidentes, gobernadores y alcaldes, así como la creación de una nueva Cámara.

No obstante, no se han proporcionado estimaciones sobre los plazos para estos procesos, indica EFE.

Con información de EFE

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