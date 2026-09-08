Marco Rubio llegará a Ecuador el miércoles 9 de septiembre

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará el miércoles 9 de septiembre de 2026 a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. La agenda estará centrada en la cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales.

La visita ocurre mientras Ecuador mantiene una campaña de bombardeos contra embarcaciones en el océano Pacífico. El contexto de seguridad será uno de los principales asuntos durante el encuentro en Quito.

Según EFE, este será el segundo viaje de Rubio a Ecuador desde que asumió como secretario de Estado. Su primera visita ocurrió en septiembre de 2025, cuando buscó fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.

Además, el funcionario realiza una gira que incluye Colombia y Perú. Se trata de su primer viaje como secretario de Estado a ambos países.

Ecuador es un socio de EE.UU. en seguridad

Rubio destacó la relación entre Washington y Quito. El secretario de Estado calificó a Ecuador como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en materia de seguridad en la región.

El funcionario estadounidense también señaló que existe margen para ampliar la cooperación económica. En particular, planteó la posibilidad de desarrollar nuevos acuerdos comerciales entre ambos países.

EFE informó que Rubio considera que la gira ocurre en un momento de creciente alineamiento ideológico entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.

La Administración de Donald Trump busca fortalecer su presencia en la región. Para Rubio, Latinoamérica ocupa un lugar central dentro de la estrategia de seguridad nacional estadounidense.

Rubio busca acuerdos comerciales en su gira

Además de la seguridad, la agenda del viaje contempla asuntos económicos. Rubio afirmó que espera que su recorrido por Colombia, Ecuador y Perú permita alcanzar “acuerdos comerciales sólidos”.

En el caso ecuatoriano, el funcionario destacó las oportunidades para profundizar los vínculos económicos. También resaltó la cooperación existente frente a las organizaciones criminales transnacionales.

La reunión con Noboa tendrá lugar el miércoles en Quito. Según EFE, el encuentro permitirá revisar tanto la situación de seguridad como las posibilidades de ampliar la relación económica.

La visita de Rubio se produce en un escenario regional marcado por la lucha contra el crimen organizado y por los esfuerzos de Washington para estrechar sus alianzas con gobiernos latinoamericanos.

Con información de EFE

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