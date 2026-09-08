Marco Rubio anuncia que Perú formará parte del Escudo de las Américas

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes 8 de septiembre de 2026, la incorporación de Perú al Escudo de las Américas. La iniciativa es impulsada por el presidente Donald Trump y busca coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

Rubio señaló que Estados Unidos está sincronizando esfuerzos con sus socios regionales para enfrentar amenazas que afectan al hemisferio. El anuncio se produjo durante su gira por Colombia, Ecuador y Perú. EFE informó que el funcionario destacó además que Perú es ahora un importante aliado extra-OTAN.

La iniciativa fue creada durante una cumbre encabezada por Trump en marzo en Florida. En esa reunión participaron varios presidentes latinoamericanos.

Estados Unidos busca reforzar cooperación con Perú

Antes de asumir la Presidencia, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, había expresado su intención de incorporar al país al Escudo de las Américas.

Rubio también destacó la relación económica entre Washington y Lima. Según explicó, ambos países buscan impulsar inversiones transparentes en sectores considerados estratégicos.

El secretario de Estado recordó el Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos firmado en febrero. Tras ese acuerdo, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos destinó 5 millones de dólares al sector minero peruano.

Rubio sostuvo que estas inversiones deben generar empleos e ingresos fiscales. También defendió la participación del sector privado estadounidense en proyectos estratégicos. EFE señaló que el funcionario contrastó este modelo con las inversiones de empresas estatales extranjeras.

Rubio destaca lucha contra el crimen organizado

El secretario de Estado afirmó que Washington trabaja directamente con Colombia, Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad y facilitar el crecimiento económico.

Rubio aseguró que los tres países colaboran con las fuerzas de seguridad para combatir a los carteles delictivos. También vinculó esta cooperación con el control fronterizo y la lucha contra la inmigración irregular.

En el caso colombiano, destacó la cooperación bilateral en seguridad. EFE recogió que Rubio presentó a Colombia como un referente para las alianzas que Estados Unidos busca consolidar con Ecuador y Perú.

La incorporación de Perú amplía así la participación regional en una iniciativa centrada en seguridad, cooperación económica y combate al crimen transnacional.

Con información de EFE

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