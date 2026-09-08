Marco Rubio llega a Colombia: esta será su agenda con Abelardo De La Espriella

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes 8 de septiembre de 2026 a Colombia. Su agenda incluye una reunión con el presidente Abelardo De La Espriella y el canciller Omar Bula Escobar.

El encuentro se realizará en Barranquilla. Según informó Semana, la conversación estará enfocada en asuntos prioritarios para Bogotá y Washington.

Entre los principales temas estarán la seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo. También se abordará el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países.

Seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral

La visita fue confirmada por la Cancillería colombiana mediante un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el encuentro busca fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

La agenda también contempla la coordinación internacional para atender la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Ambos gobiernos analizarán mecanismos de apoyo para las labores de recuperación.

De acuerdo con Semana, la reunión forma parte de una agenda que busca avanzar en asuntos de interés común.

Esta es la agenda de Marco Rubio

El periodista Juan Esteban Silva reveló los horarios previstos para la visita del secretario de Estado estadounidense.

A las 15:00, Rubio se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella. 25 minutos después, a las 15:25, participará en la firma de acuerdos relacionados con energía nuclear civil y minerales críticos.

Posteriormente, sobre las 16:05., sostendrá un encuentro con trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Semana destacó que la visita ocurre en un contexto de fortalecimiento de la relación bilateral. La agenda combinará asuntos de seguridad, comercio, cooperación y atención a la emergencia causada por el sismo.

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