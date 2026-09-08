Marco Rubio regresa a Ecuador en medio de una ofensiva regional contra el narcotráfico

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Ecuador este miércoles 9 de septiembre de 2026 para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Será su segunda visita oficial al país en poco más de un año.

Ecuador será la segunda parada de una gira que comenzó este martes 8 en Colombia y que terminará en Perú. El Departamento de Estado informó que las reuniones abordarán la cooperación contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Hasta este martes, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos no habían informado el horario del encuentro ni los posibles acuerdos que se anunciarían durante la visita.

Estados Unidos busca fortalecer su presencia regional con la reunión entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Sofía Guerrero, analista política, considera que la llegada de Rubio forma parte de una reconfiguración de la política estadounidense hacia América Latina en seguridad, narcotráfico, comercio, migración y competencia geopolítica.

“No es una visita protocolaria”, sostiene Guerrero. A su criterio, Estados Unidos busca consolidar a Ecuador como un socio estratégico dentro de la región andina y del Pacífico para enfrentar al crimen organizado transnacional y las economías ilícitas.

Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca.



Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. @SecRubio pic.twitter.com/DrupMWwMO5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 4, 2025

Andrés Obando, especialista en comunicación política, señala que la gira debe analizarse en conjunto. Las victorias de Abelardo De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, ambos cercanos a Washington, abrieron una oportunidad para que Estados Unidos amplíe su influencia en América del Sur.

Dentro de ese escenario, Obando considera que Ecuador parte con ventaja debido a la relación que Noboa ya construyó con Washington. Durante el último año, ambos países profundizaron el intercambio de inteligencia, la cooperación militar, las extradiciones y las operaciones contra el narcotráfico.

Guerrero también destaca la ubicación de Ecuador entre Colombia y Perú, además de su salida al océano Pacífico. Según la analista, fortalecer la relación con Quito permite a Washington construir una red regional de cooperación en seguridad y ampliar su presencia económica frente al avance de China.

“Ecuador deja de ser únicamente un receptor de cooperación y adquiere valor como socio estratégico dentro de la política hemisférica estadounidense”, explica.

Seguridad financiera y control marítimo entre las prioridades

Para Obando, Noboa debería buscar más apoyo para las investigaciones por lavado de activos, además de profundizar la cooperación militar contra las organizaciones delictivas.

El especialista considera necesario fortalecer la capacidad para seguir el dinero del narcotráfico, identificar los recursos enviados al exterior y atacar el patrimonio de las estructuras criminales.

Guerrero plantea que Ecuador debe pasar de una relación centrada en recibir asistencia a una negociación basada en capacidades y resultados. Entre las prioridades menciona la inteligencia criminal y financiera, el control marítimo, la cooperación judicial y el fortalecimiento tecnológico.

“El objetivo no debería ser únicamente incautar droga, sino desarticular las estructuras económicas, logísticas y financieras del crimen organizado”, señala la analista.

La cooperación en seguridad avanzó durante el último año. En marzo de 2026, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses iniciaron operaciones contra organizaciones designadas como terroristas. También desarrollaron acciones marítimas contra embarcaciones que, según ambos gobiernos, abastecían a redes vinculadas con el narcotráfico.

Ecuador buscaría avanzar en el acuerdo comercial

El segundo eje de la visita será el comercio. Ecuador y Estados Unidos suscribieron en marzo de 2026 el Acuerdo de Comercio Recíproco.

Obando considera que el Gobierno debería buscar que su implementación avance, ampliar el acceso preferencial de los productos ecuatorianos, atraer inversión estadounidense y generar oportunidades para los sectores exportadores.

Guerrero agrega que la negociación debería incorporar transferencia tecnológica e inversiones en sectores estratégicos. A su criterio, Ecuador debe procurar que la relación bilateral se traduzca en más comercio y capacidades productivas, y no se concentre únicamente en seguridad.

La cooperación también plantea riesgos políticos

Obando sostiene que el respaldo estadounidense puede fortalecer las capacidades de Ecuador frente a grupos que poseen armamento y tecnología superiores a los de las fuerzas de seguridad nacionales.

Sin embargo, advierte que la profundización de esta alianza también puede generar una dependencia política y operativa. La cercanía con el Gobierno de Donald Trump podría involucrar a Ecuador en disputas geopolíticas o provocar tensiones con otros socios, especialmente con China.

¿Qué ocurrió durante la anterior visita de Marco Rubio?

Rubio llegó a Quito la noche del 3 de septiembre de 2025 y se reunió al día siguiente con Noboa en el Palacio de Carondelet. En el encuentro también participó la entonces canciller Gabriela Sommerfeld.

El secretario de Estado anunció la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión permitió a Estados Unidos ampliar las medidas financieras, judiciales y de inteligencia contra esas estructuras.

Rubio también anunció 13,5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. A ese monto se sumaron 6 millones de dólares para adquirir sistemas aéreos no tripulados destinados a la Armada ecuatoriana.

Ambos gobiernos acordaron trabajar en la modernización del tratado de extradición. También analizaron una eventual presencia de tropas estadounidenses para operaciones y entrenamientos conjuntos, aunque la posibilidad de permitir bases militares extranjeras fue rechazada posteriormente en las urnas.

La visita de 2025 incluyó conversaciones sobre migración y comercio. Meses después, los dos países formalizaron un mecanismo para trasladar a Ecuador a determinados solicitantes de asilo y avanzaron en el acuerdo comercial firmado en marzo de 2026.

Marco Rubio llegará a Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo llegará Marco Rubio a Ecuador y con quién se reunirá? El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Ecuador este miércoles 9 de septiembre de 2026.

Está previsto que se reúna con el presidente Daniel Noboa. Será su segunda visita oficial al país en poco más de un año. ❓¿Qué temas abordará Marco Rubio durante su visita a Ecuador? El Departamento de Estado informó que las reuniones se concentrarán en la cooperación contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Los analistas consultados también consideran que podrían tratarse asuntos relacionados con inteligencia criminal y financiera, control marítimo, cooperación judicial e inversión. ❓¿Por qué Ecuador es estratégico para Estados Unidos? Los analistas señalan que Ecuador tiene una posición relevante por su ubicación entre Colombia y Perú y por su salida al océano Pacífico.

También destacan la relación que el Gobierno de Daniel Noboa ha construido con Washington y el avance de la cooperación en inteligencia, operaciones contra el narcotráfico, extradiciones y seguridad. ❓¿Qué podría buscar Ecuador en materia de seguridad y comercio? Entre las prioridades mencionadas por los especialistas están un mayor apoyo para seguir el dinero del narcotráfico, fortalecer el control marítimo y ampliar las capacidades tecnológicas y de inteligencia.

En comercio, Ecuador podría buscar avances en la implementación del Acuerdo de Comercio Recíproco, mayor acceso para productos ecuatorianos, inversión estadounidense y transferencia tecnológica. ❓¿Qué ocurrió durante la primera visita de Marco Rubio a Ecuador? Rubio llegó a Quito el 3 de septiembre de 2025 y se reunió al día siguiente con Daniel Noboa en Carondelet.

Durante esa visita anunció la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras, además de recursos para seguridad y sistemas aéreos no tripulados. Ambos gobiernos también abordaron extradición, migración y comercio.

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