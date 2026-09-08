Daniel Noboa destaca operativos contra el narcotráfico y grupos criminales en Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Daniel Noboa informó este 8 de septiembre de 2026 sobre la incautación de cuatro toneladas de droga, el decomiso de armas en un manglar y la captura de dos sospechosos por el atentado ocurrido frente a un Mall en Guayaquil.

A través de su cuenta de X, el Mandatario aseguró que la droga estaba valorada en más de 100 millones de dólares y que los responsables pretendían transportarla en embarcaciones que aparentaban realizar actividades pesqueras.

“(A) los que siguen haciendo cuentas, les tenemos noticias”, escribió Noboa al presentar los resultados de las operaciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad.

Operación Manglar dejó cuatro detenidos

La incautación de las cuatro toneladas de droga ocurrió durante la Operación Manglar, desarrollada en Posorja. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la intervención dejó cuatro personas detenidas por presunto tráfico de drogas.

Según Noboa, los detenidos pertenecerían a Los Preñados y se encontraban en un manglar custodiando un arsenal. El Presidente detalló que las autoridades decomisaron:

16 fusiles.

90 alimentadoras.

5.000 municiones.

Varias embarcaciones.

Reimberg había informado previamente sobre la incautación de cinco embarcaciones, 16 fusiles, aproximadamente 6 000 municiones y boyas equipadas con sistemas GPS.

El Ministro explicó que las embarcaciones formaban parte de la estructura logística utilizada para transportar droga, abastecer lanchas, trasladar armas y mantener activas las rutas marítimas clandestinas.

A los que siguen haciendo cuentas, les tenemos noticias.



Incautamos 4 toneladas de droga, valoradas en más de 100 millones de dólares, que pretendían transportar en supuestas embarcaciones pesqueras.



Después de meses de investigación, capturamos a dos autores materiales del… pic.twitter.com/eIHUpTERxF — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 8, 2026

Reimberg sostuvo que las intervenciones no están dirigidas contra pescadores ni ciudadanos que realizan actividades legales, sino contra las estructuras que permiten el funcionamiento del narcotráfico.

Daniel Noboa menciona capturas por el atentado en un Mall de Guayaquil

En su publicación, Noboa también se refirió a la captura de dos presuntos autores materiales del atentado terrorista ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente aa un Mall en Guayaquil.

El Presidente señaló que las detenciones se concretaron después de varios meses de investigación y vinculó a los sospechosos con Los Lobos.

El ataque se ejecutó con dos coches bomba y dejó una persona fallecida, varios heridos y daños materiales. La Policía y la Fiscalía investigaron la estructura y la cadena logística que habría participado en el atentado.

Noboa agradeció el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y aseguró que las operaciones continuarán para enfrentar a las organizaciones criminales.

Te recomendamos