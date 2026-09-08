Detienen a sospechosos por atentado con coches bomba frente al Mall del Sol en Guayaquil

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la detención de dos presuntos autores materiales del atentado terrorista ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente al Mall del Sol, en Guayaquil. La Policía Nacional ejecutó tres allanamientos en el sector de la Prosperina y apresó a dos sospechosos.

Según Reimberg, la investigación sobre el ataque tomó 10 meses. Durante ese tiempo, la Policía Nacional y la Fiscalía establecieron vínculos e identificaron la estructura que estaría detrás del atentado. Las autoridades atribuyen de forma presunta la acción a integrantes de Los Lobos.

La investigación reconstruyó la logística del atentado de octubre de 2025

El atentado ocurrió el 14 de octubre de 2025 frente al Mall del Sol, en Guayaquil. Los responsables habrían utilizado dos coches bomba para ejecutar el ataque, que dejó un ciudadano fallecido, varios heridos y graves daños materiales.

La investigación permitió identificar la presunta participación de integrantes de Los Lobos. Además, las autoridades establecieron vínculos con personas relacionadas con la ejecución del atentado y reconstruyeron la cadena logística del caso.

Esa reconstrucción conectaría el robo del material explosivo con la fabricación y posterior ejecución de los coches bomba. Según la información difundida por Reimberg, los responsables habrían planificado y ensamblado los vehículos en la Cooperativa San Francisco, en Pascuales.

Los investigadores también identificaron una presunta ruta de escape en el sector de Lomas de la Florida.

Dos detenidos durante tres allanamientos

La Policía Nacional ejecutó tres allanamientos durante la madrugada en la Prosperina. Como resultado, los agentes detuvieron a Steeven Andrés Masache Arreaga y Jefferson Alexis Tubay Pincay.

Masache registra antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas en 2022 y 2025. También consta como sospechoso en un caso de robo en 2025 y registra un antecedente por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2022.

Tubay, en cambio, mantiene un proceso penal abierto por el delito de asociación ilícita desde 2023. Además, registra seis denuncias por estafa presentadas en 2025 en las provincias de Chimborazo, Loja, Santa Elena, Pichincha y Manabí.

El ministro del Interior aseguró que la investigación permitió establecer la presunta autoría de integrantes de Los Lobos e identificar a personas vinculadas con la ejecución del atentado del 14 de octubre de 2025.

“Puede que nos tomemos un tiempo en investigar, pero de que caen, caen”, señaló Reimberg. También afirmó que no habrá impunidad para los crímenes en Ecuador y que el destino de los detenidos será la cárcel de El Encuentro.

El operativo dejó tres allanamientos y dos detenidos. Reimberg concluyó su mensaje señalando que las autoridades continúan con las investigaciones.

CAYERON LOS AUTORES MATERIALES DEL ATENTADO TERRORISTA EN EL SECTOR DEL MAL DEL SOL EN OCTUBRE DE 2025.



Tras 10 meses de investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía establecieron vínculos y la estructura detrás del atentado terrorista ocurrido el 14 de octubre de 2025… pic.twitter.com/bpnzqCD2PJ — John Reimberg (@JohnReimberg) September 8, 2026

Ataque en Guayaquil dejó un fallecido en octubre de 2025

Un muerto y cuantiosos daños materiales es el saldo preliminar de una explosión ocurrida cerca de las 18:30 del martes 14 de octubre en los exteriores de un centro comercial, en el norte de Guayaquil.

La explosión, atribuida inicialmente a un explosivo por determinar, se escuchó en varias cuadras a la redonda. En la ciudadela Vernaza Norte, ubicada detrás del Mall, los vecinos salieron de sus casas alarmados.

l incidente ocurrió sobre la avenida José Joaquín Orrantia, mientras el centro comercial estaba abierto y con alta afluencia de público.

Las alarmas se activaron dentro del Mall y la gente fue evacuada, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaban al lugar y acordonaban la zona.

La persona fallecida quedó junto a un taxi. El mayor Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate de los Bomberos, señaló que se investiga el tipo de material utilizado para generar la explosión.

Hasta las 19:45, la Policía continuaba tomando procedimiento en el lugar con personal antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). También llegó personal de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver.

Los vidrios de las edificaciones cercanas resultaron afectados. Se espera que en las próximas horas se realicen análisis estructurales para determinar si existen daños de consideración en la zona.

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