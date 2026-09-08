Cuatro toneladas de droga fueron incautadas en embarcaciones en Posorja

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Operación Manglar dejó cuatro personas detenidas por presunto tráfico de drogas y permitió la incautación de aproximadamente cuatro toneladas de droga en Posorja, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Durante el operativo también se decomisaron cinco embarcaciones, 16 fusiles, 6.000 municiones y boyas con sistemas GPS. Para Reimberg, el resultado evidencia la estructura logística que utilizan las organizaciones narcotraficantes para movilizar grandes cargamentos por mar.

Las embarcaciones, parte de la logística del narcotráfico

El ministro señaló que las embarcaciones involucradas en estas actividades no cumplen únicamente una función de transporte. Según explicó, el narcotráfico necesita una estructura logística para mover toneladas de droga, abastecer lanchas, trasladar armas y mantener activas sus rutas clandestinas.

Por ello, dijo, las autoridades buscan identificar las embarcaciones que forman parte de esa cadena criminal. Reimberg aseguró que estas acciones no están dirigidas contra pescadores ni ciudadanos honestos, sino contra la infraestructura que permite el funcionamiento del narcotráfico.

El funcionario también destacó la coordinación entre Ecuador y Estados Unidos. Según afirmó, ambos países trabajan con inteligencia compartida, coordinación operativa y objetivos identificados.

Los resultados de la operación, añadió, incluyen aproximadamente cuatro toneladas de droga que no llegaron a los jóvenes, 16 fusiles que no llegaron a organizaciones criminales y 6 000 municiones que no fueron utilizadas.

La intervención también afectó una red logística vinculada con el narcotráfico, según Reimberg.

Las autoridades apuntan a las rutas marítimas

Reimberg aseguró que el mar ya no constituye un refugio para los narcotraficantes. Señaló que las autoridades buscarán detectar y perseguir las embarcaciones utilizadas para transportar droga, así como los puntos de abastecimiento y otras estructuras que sostienen esta actividad.

El ministro indicó que la estrategia no se limita a perseguir barcos. El objetivo, según dijo, consiste en desmantelar el sistema que permite a las organizaciones narcotraficantes movilizar toneladas de droga por las aguas.

Mientras estas estructuras intenten utilizar el mar para llevar muerte y violencia a Ecuador y al mundo, las autoridades continuarán con sus acciones, afirmó Reimberg.

El Ministro cerró su pronunciamiento con una advertencia sobre el control de las rutas marítimas: el mar, dijo, no es territorio de impunidad.

OPERACIÓN MANGLAR



04 TONELADAS DE DROGA INCAUTADAS Y CUATRO PERSONAS DETENIDAS POR TRÁFICO DE DROGAS EN POSORJA.



Hoy tenemos una evidencia contundente de por qué esta lucha tiene que ser frontal contra las estructuras del narcotráfico. En una sola operación hemos decomisado 5… pic.twitter.com/XZFlBQK64M — John Reimberg (@JohnReimberg) September 8, 2026

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