Ecuador incauta 1,2 toneladas de cocaína ocultas en cargamento de banano rumbo a Letonia

La Policía Nacional de Ecuador realizó una importante incautación al decomisar 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor cargado con puré de banano destinado a Letonia. Este hallazgo tuvo lugar en Guayaquil y fue confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta oficial en la red social X.
Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes encontraron 35 maletas dentro del contenedor. En estas maletas estaban ocultos 1 215 paquetes de droga, lo que equivale a aproximadamente 12 052 800 dosis. El Ministerio del Interior estimó que el valor del cargamento alcanzaría los 36,1 millones de dólares en el mercado estadounidense y 56,3 millones de dólares en el europeo.
GUAYAQUIL— John Reimberg (@JohnReimberg) July 26, 2026
1.2 KG DE COCAÍNA HALLADO EN 35 MALETAS DENTRO DE UN CONTENEDOR.
El contenedor estaba cargado con puré de banano y en su interior se encontraban 35 maletas con 1.2 toneladas de cocaína que tenía como destino Letonia
En total se incautaron 1.215 paquetes de droga,… pic.twitter.com/RwRA59yeP0
El ministro Reimberg destacó que esta operación se inscribe dentro de los controles que llevan a cabo las unidades antinarcóticos en los puertos ecuatorianos, considerados puntos estratégicos para detectar la contaminación de contenedores con sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades retuvieron el contenedor y tres sellos como indicios para continuar con la investigación.