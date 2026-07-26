Ecuador incauta 1,2 toneladas de cocaína ocultas en cargamento de banano rumbo a Letonia

La Policía Nacional de Ecuador realizó una importante incautación al decomisar 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor cargado con puré de banano destinado a Letonia. Este hallazgo tuvo lugar en Guayaquil y fue confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Detalles de la incautación

Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes encontraron 35 maletas dentro del contenedor. En estas maletas estaban ocultos 1 215 paquetes de droga, lo que equivale a aproximadamente 12 052 800 dosis. El Ministerio del Interior estimó que el valor del cargamento alcanzaría los 36,1 millones de dólares en el mercado estadounidense y 56,3 millones de dólares en el europeo.

GUAYAQUIL

1.2 KG DE COCAÍNA HALLADO EN 35 MALETAS DENTRO DE UN CONTENEDOR.



El contenedor estaba cargado con puré de banano y en su interior se encontraban 35 maletas con 1.2 toneladas de cocaína que tenía como destino Letonia



En total se incautaron 1.215 paquetes de droga,… pic.twitter.com/RwRA59yeP0 — John Reimberg (@JohnReimberg) July 26, 2026

Operativos antinarcóticos en puertos

El ministro Reimberg destacó que esta operación se inscribe dentro de los controles que llevan a cabo las unidades antinarcóticos en los puertos ecuatorianos, considerados puntos estratégicos para detectar la contaminación de contenedores con sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades retuvieron el contenedor y tres sellos como indicios para continuar con la investigación.

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